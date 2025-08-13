Brayan Cortés vivió una nueva jornada positiva en el arco de Peñarol, esta vez en la victoria por 1-0 ante Racing, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El portero dejó por segunda vez su portería en cero, en un duelo donde tuvo nulo peligro en su arco, pero donde va tomando confianza con dos triunfos que lo llenan en su arribo a Uruguay.

Justo lo que muchos pensaban que era lo mejor para el meta nacido en Iquique, donde en Colo Colo se había puesto insostenible su continuidad, por lo que su salida está siendo positiva.

Así también lo cree Patricio Yáñez, quien destaca este nuevo aire que vive en el fútbol, pero también repasa que todo lo que tuvo que vivir fue obra de su representante: Fernando Felicevich.

Brayan Cortés mantuvo la portería en cero ante Racing por la Copa Libertadores. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Se alegra por su nuevo presente en Peñarol

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez destacó el nuevo momento que vive Brayan Cortés en Peñarol, donde ahora fue protagonista en un partido de Copa Libertadores: “Le cambia la vida, salió de un espacio donde no estaba a gusto y lo pasaba mal”.

Pese a esto, quiso dejar en claro que todo lo que vivió el arquero en sus últimos días en Colo Colo, fue todo por una mala jugada de su representante, donde lo pagó muy caro.

“Esto originado por su representante, que en un momento determinado le ofrecieron algo mejor que Colo Colo que no se llevó a cabo, no sé qué pasó entremedio, y le generó una serie de inconvenientes que terminó con la salida y ahora rehace su vida deportiva en Uruguay”, explicó.

“Es una buena señal, que se recupere en la cabeza, en la confianza, porque en Colo Colo estaba muy irregular en su trabajo. aunque hoy en día aunque pongas al mejor arquero del mundo en Colo Colo le van a marcar, pero será un estado ánimo de recuperación notable”, cerró.

