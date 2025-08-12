Es tendencia:
El tremendo elogio que Brayan Cortés recibió en Uruguay: “La camiseta de Peñarol le queda…”

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del manya, alabó el nivel del arquero chileno en su buen debut ante Nacional. “Si bien viene de un club grande como Colo Colo, la camiseta de Peñarol pesa”, aseguró.

Por Patricio Echagüe

Brayan Cortés sigue sumando elogios tras su gran debut en el arco Peñarol. El ex meta de Colo Colo destacó con la camiseta del Manya, entregando su arco en cero en nada más ni nada menos que el clásico ante Nacional.

En lo que terminó siendo un buen triunfo por 3-0 para el carbonero, el iquiqueño tuvo una gran atajada sobre el final del primer tiempo al desviar con lo justo un remate de Maximiliano Gómez, manteniendo con eso el 1-0 transitorio para su equipo.

Esto está siendo destacado en su propio club, donde no se han cansado de valorar su arribo para el segundo semestre. Es más, hasta ya se lo imaginan por bastante tiempo atajando en el arco del aurinegro.

“La camiseta le quedó pintada”

En ese grupo de entusiastas está Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del manya, quien en charla con el programa Minuto 1 de la Carve Deportiva afirmó la camiseta del equipo le calzó perfecta.

“Si bien viene de un club grande como Colo Colo, la camiseta de Peñarol pesa, pero a Cortés le quedó pintada. La definición era difícil porque tenemos a Martín Campaña, que es un excelente golero”, afirmó.

Brayan Cortés se está ganando un lugar en Peñarol con apenas un partido jugado. | Foto: Peñarol.

Brayan Cortés se está ganando un lugar en Peñarol con apenas un partido jugado. | Foto: Peñarol.

En ese sentido, el dirigente valoró la gran atajada que tuvo el chileno ante Nacional, concluyendo que “me paré y lo grité como un gol más. Como todo hincha de Peñarol, siempre teníamos la duda sobre qué tan preparado estaba. No por las condiciones, porque vimos los videos y análisis que nos presentaron, pero sí por la adaptación y por ser su primera salida de Chile”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Peñarol de Brayan Cortés?

El próximo encuentro del Manya será ante Racing hoy martes 12 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Este encuentro será válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

