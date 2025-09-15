El arquero chileno Brayan Cortés tuvo su segunda jornada “para el olvido” en su paso por Peñarol, donde cometió un grueso error en el empate por 2-2 que su equipo obtuvo como visita ante Liverpool por la séptima fecha del torneo de Clausura en Uruguay.

Recordemos que el iquiqueño ya fue víctima de las críticas en la nación oriental durante la derrota con Racing Club que los eliminó de la Copa Libertadores, donde algunos incluso lo apuntaron como el responsable de aquella derrota.

Dentro de las múltiples reacciones que provocó el nuevo “condoro” de Cortés en Peñarol, la que más llama la atención en Uruguay es la que tuvo nada menos que Marcelo Bielsa, actual entrenador de su selección clasificada al Mundial 2026.

Bielsa y su gesto tras “condoro” de Cortés

Como bien lo hizo mientras dirigió a la Selección Chilena, el rosarino asiste a la mayor cantidad de partidos posibles en los estadios, para ver en cancha a futbolistas para sus próximas convocatorias. Así ocurrió este fin de semana en Montevideo.

Lejos de estar en un palco o encerrado en una caseta, Bielsa hizo de las suyas viviendo el juego como un hincha más en el Estadio Luis Belvedere, donde incluso se sentó arriba de un muro para ver más “cómodo” el duelo entre Peñarol y Liverpool.

Fue desde este lugar de “privilegio” que el “Loco” no se quedó quieto ante la embarrada de Cortés, pues se movía de un lado para otro en su espacio reducido, como habitualmente lo hace, y miró incrédulo cómo el arquero chileno cometió su falla.

Los números del “Indio” en Peñarol

Desde su llegada al cuadro carbonero en agosto de este año, Brayan Cortés disputó un total de ocho juegos, con 720 minutos en cancha, en los que recibió ocho goles y entregó su valla invicta en cuatro ocasiones.

