El fútbol y sobre todo el arco, son muchas veces ingratos. Es lo que comprobó Brayan Cortés, quien no tuvo una buena jornada en Peñarol debido a un feo error.

El iquiqueño se ha hecho de la titularidad en el Manya, hecho no menor al tratarse de uno de los clubes más importantes del continente. El ex Colo Colo intenta hacerse un nombre en el complejo fútbol uruguayo, aunque en su última presentación sufrió un duro revés.

Mal día para Brayan Cortés

En el arco hay una delgada línea que separa a los héroes de los villanos bajo los tres palos. Brayan Cortés venía en alza en su rendimiento en Peñarol. De hecho, había sido gran figura en la victoria por 1-0 ante Plaza Colonia antes de la fecha FIFA.

Luego de vencer a Liverpool por la Copa de Uruguay a mediados de semana, donde Cortés no jugó debido a que le tocó sumar minutos a Martín Campaña, el Indio volvió a ponerse los guantes por la liga local. Curiosamente, ante el mismo rival de la semana.

Peñarol igualó 2-2 ante Liverpool, donde Brayan Cortés no tuvo una jornada feliz. El Carbonero abrió la cuenta a los 16 minutos gracias a Óscar Méndez, pero en el 19′ vendría la mala reacción del chileno. Al iquiqueño se le soltó un balón que parecía inofensivo y tras un mal rechazo de su defensa, Lucas Acosta anotó el 1-1.

“Cortés que sale con manos débiles. Un grueso error del chileno”, señalaron desde la transmisión oficial del partido. Abel Hernández le dio el 2-1 a Liverpool de cabeza, mientras Maximiliano Olivera puso el 2-2 final. Un partido que el chileno querrá olvidar.

Pese al empate, Peñarol se mantuvo en la cima del torneo uruguayo con 16 puntos, igualados conCerro Largo en lo más alto. Brayan Cortés intentará dar vuelta la página de este amargo partido. La vida como el fútbol, siempre dan revancha.