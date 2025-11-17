Pronósticos Rangers vs San Marcos de Arica: los Bravos sueñan con dar el golpe en Talca

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Rangers vs San Marcos de Arica, por la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

En la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, Rangers será local ante San Marcos de Arica en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales. El encuentro está programado para el martes 18 de noviembre a las 20:30 horas.

Los de Talca, que finalizaron séptimos, parten como favoritos gracias a su fortaleza en casa, donde registran tres triunfos consecutivos. El cuadro de Arica perdió muchos puntos como visitante en el tramo final del torneo y terminó cuarto: actualmente acumula seis derrotas y dos empates en sus últimos ocho compromisos fuera de su estadio. Aun así, tiene dos antecedentes alentadores: su última victoria en esa condición fue precisamente ante los Rojinegros, en junio, por la fecha 15. Además, ambos se enfrentaron en la última jornada del campeonato, con un sólido 3-0 a favor de los Bravos del Morro.

Antes de este choque, nuestro especialista te acerca los mejores pronósticos para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Rangers vs San Marcos de Arica

Ambos equipos anotarán: Si 1.93 Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 3.45 Anotará en cualquier momento: Marcos Camarda 2.10

Prometedor partido de ida entre Rangers y San Marcos de Arica

En cuatro de los últimos seis encuentros de Rangers, ambos equipos anotaron. También se registraron anotaciones de los dos conjuntos en tres de las anteriores cinco salidas de casa de San Marcos de Arica.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.93 en Betano

Rangers y San Marcos llegan con racha de rojas

En 11 de los últimos 18 desafíos de los Bravos del Morro se mostró al menos una tarjeta roja. La tendencia ha sido incluso más marcada para los Rojinegros, ya que en siete de sus últimos 10 encuentros se registró una o más expulsiones.

Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 – 3.45 en Betano

Marcos Camarda, la pesadilla de Rangers en esta temporada

Marcos Camarda ha sido el gran verdugo de los Piducanos esta temporada. En la fecha 15, el delantero uruguayo marcó el 2-1 definitivo a los 90 minutos para que San Marcos se llevara la victoria en Talca. Y hace poco más de dos semanas volvió a golpear: anotó un doblete en la contundente victoria 3-0 de los Bravos del Morro sobre Rangers en la última jornada de la liga.

El jugador de 24 años suma 11 goles en 26 apariciones en la Liga de Ascenso este año.

Anotará en cualquier momento: Marcos Camarda – 2.10 en Betano

Cuotas en Rangers vs San Marcos de Arica

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

En una llave tan impredecible como esta, viene bien revisar el código promocional de Betano y sumar ventajas justo cuando el margen entre ambos equipos es mínimo. Con ese empujón adicional, cada pronóstico se siente un poco más afinado para un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Rangers vs San Marcos de Arica: últimos partidos