Colo Colo se mentaliza en lo que será el cierre de la temporada 2025. El Cacique debe disputar sus últimos cuatro partidos y sumar los puntos necesarios para llegar al menos a Copa Sudamericana. Tarea clave para la permanencia de Fernando Ortiz.

Sin embargo, en el Estadio Monumental también tienen claro que hay que reformular el plantel del 2026. Por lo mismo hay una lista importante de jugadores que deben retornar de sus préstamos.

ver también “Que vayan y…”: Arturo Vidal incendia Blanco y Negro tras críticas al plantel de Colo Colo

Entre los posibles nombres está el de Brayan Cortés que se encuentra cedido hasta final de año en Peñarol. Sin embargo, el portero ha dicho con todas sus letras que quiere seguir en el cuadro charrúa.

​​“Quiero seguir acá, si es que se da. Estoy muy tranquilo, feliz. Estoy muy feliz, mi familia está bien y espero que eso se vea reflejado en la cancha”, enfatizó el portero tras ganar el torneo de clausura en Uruguay.

El reemplazo de Brayan Cortés en Colo Colo

El tema es que ante dicha decisión de Brayan Cortés, en Colo Colo deben buscar un reemplazante de categoría para pelear el puesto con Fernando De Paul y Eduardo Villanueva.

ver también La millonaria suma de dinero que se juega Colo Colo en la recta final de la Liga de Primera

Es así como ahora Daniel Arrieta sumó un nuevo nombre a la lista de posibles refuerzos. Esto tiene relación con un experimentado portero como Gabriel Arias y que suma un importante porcentaje para ser el próximo portero albo.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Arias suena en Colo Colo para el 2026

El golero de 38 años perdió el puesto en Racing Club y todo apunta que será uno de los que dejará el cuadro trasandino a final de año. Por lo que en ByN siguen atentos a su presente ante una posible llegada al Estadio Monumental. Además cuenta con una carrera con títulos como la Copa Sudamericana, Recopa, y campeonato local en Argentina.

Aunque medios como DSports Radio indican que la tarea no será tan fácil. Primero porque Gustavo Costas quiere que siga en el equipo pero como suplente. Pero a su vez hay equipos como Universidad de Chile y Argentinos Juniors que también siguen al golero.

Publicidad

Publicidad