Un chileno que sigue luchando en Copa Libertadores es Fernando Cornejo, el ex jugador de Universidad de Chile, Palestino y Audax Italiano, se sumó 2024 a LDU Quito, equipo que recientemente se enfrentó a Botafogo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

El equipo del jugador nacional no pudo vencer a la escuadra que dirige Davide Ancelotti y cayeron por la cuenta mínima, por lo que ahora, todo se definirá la próxima semana en Ecuador.

Cornejo jugó 69 minutos y desde su llegada al equipo ecuatoriano ha logrado mantenerse consolidarse como una de las figuras de la escuadra.

Fernando Cornejo habla de su presente en Ecuador

En conversación con AS, el jugador entregó detalles de su presente y de lo que se viene en el próximo duelo con el gigante brasileño.

El jugador señaló postpartido que fue un partido complicado, considerando la jerarquía de Botafogo quienes llegan como los campeones vigentes. “Un equipo grande, el último campeón y que tiene jugadores de mucha experiencia, mucha calidad, pero también nosotros veníamos a hacer nuestro juego”.

“En el primer minuto, tuvimos un error, una falla, donde nos terminan haciendo el gol, pero creo que el equipo no bajó los brazos, fue en búsqueda del empate”.

En la misma línea, habla de cómo anticipa el próximo duelo, el cual definirá quién pasa a la siguiente fase de Libertadores. “Botafogo se va a encontrar con nuestra idea de juego, de ir a buscarlo”.

El chileno arribó el 2024 al equipo ecuatoriano.

“Vamos a ir a presionarlos, cosa que también sientan la altura, que allá en Quito es difícil jugar, entonces creo que por ahí va a pasar nuestro estilo de juego, de ir a buscarlos, ir a encontrar el primer gol, porque después podemos sentirnos muy cómodos jugando de local y que puedan sentir esa presión también”, explicó al medio.

