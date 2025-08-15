Lo sufre Brayan Cortés y Peñarol: Conmebol designa a Wilmar Roldán para revancha contra Racing Club

La Conmebol desata nueva polémica en la Copa Libertadores. Es que ahora realizó el sorteo de árbitros para la revancha de octavos de final. Lo que dejó bastante molestos a Peñarol y Brayan Cortés.

Es que hubo fuertes criticas desde Racing Club por lo ocurrido en el duelo de ida. “No se jugó nada. No recuerdo un partido donde se jugó tan poco”, lamentó Santiago Solari, el hermano del “Pibe”.

Por lo mismo, se decidió por un árbitro de categoría para impartir justicia en el Cilindro de Avellanada. Lo que finalmente determinó la elección por Wilmar Roldán. Sí, el juez colombiano que cuenta con un largo historial de desafortunados episodios. Lo que hasta incluye al ex portero de Colo Colo.

Wilmar Roldán en definición de octavos de final

El carbonero ya cuenta con un historial en contra ya que de los siete partidos que fueron dirigidos por Roldán, perdió en cuatro y todos de visitantes. El resto fueron de local y sí los ganó.

En el caso de Cortés, y que comparte con Gabriel Arias, el último recuerdo es en la Copa América de 2024. El colombiano fue determinante en el partido entre Chile y Canada, donde dejó pasar varias jugadas polémicas y no expulsó a Moises Bombito por su agresión a Rodrigo Echeverría.

La luz de esperanza para el “Indio” es que con Roldán en cancha logró la clasificación con Colo Colo en el partido ante Cerro Porteño. Duelo en el que terminó 1-1 y con cinco amarillas y una tarjeta roja.

Ahora su designación generó revuelo entre los hinchas de Peñarol. En especial por el registro que tiene Wilmar Roldán: en 132 partidos dirigidos en Copa Libertadores, los locales no perdieron en 105.

Roldán tendrá de asistentes a Jhon León y Jhon Gallego, y el cuarto árbitro será Carlos Betancur. Mientras que sorpresivamente en el VAR los elegidos fueron los chilenos Juan Lara y Edson Cisternas.

