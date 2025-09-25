River Plate fue eliminado de Copa Libertadores al caer 3-1 ante Palmeiras, en Sao Paulo. El elenco argentino también había caído en la ida por 2-1, lo que demuestra la superioridad del Verdao.

A pesar de eso, en el elenco Millonario quedaron muy molestos con el árbitro uruguayo Andrés Matonte, pues en los últimos minutos cobró una mano inexistente de Colidio en la mitad de la cancha, de la cual salió el penal para el segundo gol del local.

Terminado el partido Maxi Salas, ex delantero de Palestino, era el que reclamana de manera más airada. Parecía que quería ir a buscar al réferi, a quien insultó constantemente. A pesar de eso, no lo expulsó el réferi.

La explicación de Gallardo por los reclamos de River Plate

El DT, Marcelo Gallardo, explicó la situación. “Se reclamaba eso que no fue mano de Colidio, que hubo un jugador tirado y el árbitro no supo manejar eso”, detalló en principio.

Matonte fue muy cuestionado por River Plate

“Cobra algo que no se ve, estaba de espalda. Había un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y hay una mezcla de todo. No supo llevarlo y en esa confusión dimos una ventaja que no puede pasar“, manifestó porque la defensa de River se durmió tras la ejecución del tiro libre.

Luego agregó el Muñeco sobre el juez que “en estos partidos suelen pasar estas situaciones. En un momento se le fue el partido de las manos, podría haberlo manejado mejor”.

“En el primer tiempo sintió la presión y salió a jugar el segundo con algunas situaciones que cambiaron en el concepto de un partido que llevaba bien”, fue su análisis.

De todas maneras, prefirió enfocarse en que “hay que hacernos cargo de los errores nuestros. La serie estuvo en los detalles de atención. La jerarquía del rival la conocíamos y ellos conocían la nuestra”.