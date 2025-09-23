Filtran la fecha de retorno de Erick Pulgar en Flamengo: disputará partido clave por el título

ver también Más de 41 mil visualizaciones: “Perdonazo” al Flamengo de Erick Pulgar reaviva polémica en Copa Libertadores

Erick Pulgar afina los últimos detalles en su proceso de recuperación y en Flamengo ya empiezan a planificar su retorno a las canchas. El volante nacional de 31 años podría ser la gran sorpresa en uno de los partidos claves para conquistar el Brasileirao.

El ex Antofagasta y Universidad Católica no juega desde el pasado partido por el Mundial de Clubes ante Bayern Munich a finales de junio. En dicho encuentro, Pulgar sufrió la fractura del quinto metatarsiano, igual que Neymar enfatizaron en Brasil.

Por lo mismo, el proceso de recuperación ha sido importante y se ha perdido varios meses de actividad. Inclusive se pensó que podría estar en la revancha por Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata pero los plazos no dieron.

Sin embargo, ese panorama podría cambiar. Así lo revela el sitio “Mundo Bola” donde apuntan a que el chileno ya está en su última etapa de reintegro deportivo. Por lo mismo se detalla que podría volver para el 2 de octubre cuando Flamengo reciba a Cruzeiro por el Brasileirao. Duelo que sería clave en la lucha por el título ya que el elenco del chileno es puntero con 51 y a uno de distancia de su rival, que es el único escolta.

Ahora de no llegar apto, la otra opción sería tres días más tarde ante Bahía y así llegar con fútbol ante una posible semifinal de Libertadores.

¿Cuánto gana Erick Pulgar en Flamengo?

Erick Pulgar renovó su vínculo con Flamengo hasta diciembre del 29027. El chileno además está tazado en cinco millones de euros según Transfermarkt.

Lo que también se refleja en su salario, ya que con la renovación ahora recibe un sueldo de 1,3 millones de reales. Lo que significa 226 mil dólares cada 30 días.