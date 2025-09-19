Más de 41 mil visualizaciones: “Perdonazo” al Flamengo de Erick Pulgar reaviva polémica en Copa Libertadores

La Copa Libertadores comenzó su fase de cuartos de final y ya sumó una polémica que podría marcar la definición del torneo. Esto tiene relación con el triunfo del Flamengo por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata.

El tema que generó polémica fue la expulsión de Gonzalo Plata y que dejó con un hombre menos al equipo de Erick Pulgar que no fue considerado para este encuentro del jueves. El futbolista ecuatoriano recibió doble amarilla del juez colombiano Andrés Rojas y por ende sería el gran ausente en la revancha a disputarse el Argentina.

ver también Tras cruda lesión: Desde Flamengo adelantan lo que se viene para Erick Pulgar

“Una pena no poder acompañar a mis compañeros dentro del campo para el partido de vuelta, pero no tengan duda de que seré el primero en apoyar desde afuera”, indicó Plata en sus redes sociales donde lamentó la expulsión frente al “Pincha”. El afectado acusó la sanción y asumió que tendría que mirar por TV la revancha.

Cambio radical de Conmebol

Sin embargo la dirigencia del Flamengo se movió rápidamente y a menos de 24 horas del termino del partido de ida, realizó un reclamo hacia la Conmebol. Lo que se fundamentó con imágenes del VAR donde se aprecia que el jugador ecuatoriano es quien recibe falta de su rival Román Gómez. Lo que solo en la cuenta de ESPN superó los 41 mil visualizaciones.

Tweet placeholder

Como era de esperarse el tema estalló en el continente y ante la presión Conmebol le confirmó personalmente a Flamengo de que Plata sí podrá jugar la revancha ya que se revoca la tarjeta roja mencionada.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Casi un millón y medio de visualizaciones! El momento en el que el árbitro vaciló a todo el Monumental de River

“Conmebol a través de un enviado este viernes, retiró castigo a Gonzalo Plata por la segunda amarilla y que fue consecuente a su expulsión. Está apto para jugar el próximo jueves 25 de septiembre”, detalla la nota en el sitio oficial del elenco brasileño.

Lo que ya genera repercusión por el importante peso que tiene el equipo tazado en 195 millones de euros y que con Palmeiras (212 millones) son de los más importantes en la Copa Libertadores. Por lo que la revancha ya comienza a sumar ingredientes y promete ser de película en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

Publicidad