Bendita, sagrada, incomparable. Pueden llover los millones en la Champions League, pero hay una emoción, una energía que se mueve en Copa Libertadores que es muy difícil que en Europa puedan igualar.

No es solamente por las hinchadas, los equipos o la garra de los jugadores. Es, también, por las anécdotas que nos va dejando cada cruce, cada partido de Copa Libertadores. Desde perros invasores, hasta árbitros bromistas.

Precisamente, de eso último hablaremos. Sucedió en la llave de River Plate y Palmeiras, por los cuartos de final, el pasado miércoles. Lo que pasó ya es un completo viral en redes sociales.

Árbitro burlón: hace estallar un estadio y después lo silencia

Sucedió tras una supuesta falta penal a favor de River Plate. El árbitro del encuentro, Jesús Valenzuela, tuvo que ser llamado por el VAR para clarificar lo ocurrido y fue en su explicación que se desató el momento hilarante.

“Después de una revisión en el terreno de juego, el guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla“, empezó diciendo, por altoparlantes, el juez del encuentro. El público y los jugadores de River Plate, celebraron con gritos en el Monumental.

Sin embargo, la explicación no terminaba allí. “Pero, previo a la infracción, el jugador número 4, que participa en la acción, estaba en fuera de juego, por lo que la decisión final es fuera de juego“, señaló Jesús Valenzuela, ante la mirada de incomprensión de los jugadores millonarios. Un momento muy divertido para el hincha ajeno. Doloroso para el de River Plate.

Tremendo viral: más de un millón de visualizaciones

Tanto se han regocijado con la determinación arbitral, que ya la hicieron viral. Así, el video de Jesús Valenzuela dando su fallo tras revisión del VAR ha sumado casi un millón y medio de visualizaciones en X. Además, la publicación ha sumado 58 mil Me Gusta y cinco mil RT.

