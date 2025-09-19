El Flamengo vive un positivo momento en Copa Libertadores, donde consiguió un importante triunfo contra Estudiantes de la Plata por 2 tantos a 1 por cuarto de final del torneo. En ese contexto, uno de los grandes ausentes del equipo es el chileno Erick Pulgar quien se viene recuperando de una lesión.

Durante el Mundial de Clubes, el jugador de la Roja sufrió una fractura en el quinto metatarsiano, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Sobre el presente del jugador de la Roja, Guillermo Varela, quien selló la victoria del Fla, entregó detalles de como va su recuperación.

Compañero de Pulgar habla del presente del jugador

En conversación con AS, postpartido, Varela comentó: “Está bien, está volviendo a correr, lo vi estos días en el entrenamiento. Se siente bien, la recuperación va mucho mejor y está en la etapa final, así que esperamos tenerlo de vuelta cuanto antes”.

El jugador chileno regresó hace algunos días a comenzar sus trabajos en cancha y se espera que pronto pueda volver a retomar los trabajos con el resto del plantel.

Hace algunos días, Pulgar habló con los medios sobre su recuperación. “Me siento genial, sin dolor, trabajando más, con más peso y cada vez más cerca de volver a la cancha“.

“Ya tengo muchas ganas de volver a entrenar con el grupo. Se trata de continuar con el trabajo y también agradecer al club”.

¿Cuándo juega Flamengo vs. Estudiantes?

El esperado partido de vuelta se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en donde el vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Vélez Sarsfield y Racing.