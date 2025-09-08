Fue hace dos meses y medio, durante su participación con Flamengo en el Mundial de Clubes, que el volante Erick Pulgar sufrió la fractura del dedo pequeño de su pie derecho, que lo sacó de un tramo importante de esta temporada.

Tras su operación en nuestro país, donde además realizó el primer tramo de su recuperación, el antofagastino ya trabaja en las instalaciones del cuadro brasileño, donde entrena con alta intensidad a la espera de volver a estar a la par de sus compañeros.

Fue precisamente en las dependencias del Flamengo, donde Pulgar conversó con los canales oficiales del club, instancia en la que detalló cómo está su rehabilitación y pone plazos respecto a su vuelta a las canchas para el último trimestre del año.

¿Cómo va la recuperación de Erick Pulgar?

“La recuperación ha sido muy buena. Quiero agradecer a Filipe (Luís), (José) Boto y al Dr. (Fernando) Sassaki (director médico del Flamengo) por su confianza al permitirme viajar a Chile para la cirugía y la primera parte del entrenamiento”, indicó el volante nacional.

Junto con asegurar que “me siento genial, sin dolor, trabajando más, con más peso y cada vez más cerca de volver a la cancha“, Pulgar no entregó plazos respecto a su vuelta a las canchas, mas no se siente con presión para volver a la brevedad.

“Ya tengo muchas ganas de volver a entrenar con el grupo. Se trata de continuar con el trabajo y también agradecer al club”, explicó el antofagastino, dando a entender que será para octubre su esperada vuelta a los campos de juego.

Los números del volante en 2025

Hasta antes de la lesión, entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Erick Pulgar ha visto acción durante 1.993 minutos en cancha por 26 encuentros, en los que anotó un gol y recibió ocho tarjetas amarillas.