29 de junio del 2025. Hard Rock Stadium de Miami. Octavos de Final del Mundial de Clubes. Al minuto 42 del encuentro que Flamengo jugaba ante el Bayern Múnich, el volante chileno Erick Pulgar se llevó tarjeta amarilla por una fuerte patada contra Harry Kane.

Ese golpe le trajo graves consecuencias. Pues antes de terminar el primer tiempo, debió salir del campo de juego entre lágrimas. Fue cuestión de horas para conocer lo que realmente le sucedió: fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Más de 100 días después, exactamente 109, y bajo la calurosa noche en Río de Janeiro, Pulgar firmó su regreso oficial a las canchas con la camiseta de Flamengo, y lo hizo en un Clásico, donde ganaron como visitante al Botafogo por 3-0.

Erick Pulgar vuelve a las canchas en Flamengo

Fueron 21 encuentros consecutivos los que se perdió el antofagastino antes de este esperado momento. Al minuto 58, su técnico Filipe Luis decidió que se sacara el peto y se alistara para jugar. Finalmente ingresó en los 60′ para reemplazar a Jorginho.

Fue durante la presencia de Pulgar en cancha que Flamengo logró consolidar la victoria por 3-0, en encuentro por la jornada 28 del Brasileirao. Previamente, vio desde la banca cómo Pedro abrió la cuenta en los 40′. Ya con el chileno en cancha, se afirmó el mediocampo y consolidó la goleada.

Los tantos de Luiz Araújo (70′) y el ecuatoriano Gonzalo Plata (80′), el cuadro rubronegro firmó el triunfo ante Botafogo que lo pone en el segundo puesto con 58 puntos, a tres del líder Palmeiras, quien precisamente será su rival este domingo 19 de octubre, en lo que llaman en Brasil una final anticipada.

Los números del chileno durante 2025

Gracias a su ingreso en la última jornada, Erick Pulgar registra actualmente un total de 2.023 minutos durante 27 encuentros entre torneos locales e internacionales, donde anotó un gol y recibió ocho tarjetas amarillas. Además, ganó el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil.

