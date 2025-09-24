El jugador nacional y volante del Flamengo, Erick Pulgar, se sinceró y habló en detalles sobre un complejo momento familiar, explicando también el significado detrás de sus múltiples tatuajes.

En conversación con O Globo, Pulgar señaló que la tinta en su cuerpo se relacionan a su paso por Europa, donde extrañaba mucho a su familia y seres querido, por lo que estos eran un reflejo de como era su vida hasta ese momento.

“Cuando extrañaba mucho a mi gente. Sentía mucho dolor dentro de mí. No podía soportarlo. Hacerme los tatuajes fue como una terapia. Pude liberar ese dolor. Me liberé de muchos recuerdos de mi infancia, algunos de ellos muy malos”.

La dura confesión de Erick Pulgar

Agregando que su salto a Europa, en donde militó en clubes como el Bologna, Fiorentina y Galatasaray, generó en su vida un cambio muy brusco y lo impactó profundamente.

“De la noche a la mañana dejé de vivir con mis hermanos y mi madre. Los extrañaba muchísimo. Era un idioma diferente, y mis amigos no creaban un ambiente agradable. Viví en un hotel durante tres meses. Extrañaba a todos, me sentía solo”.

Erick Pulgar habla de los complejos momentos que vivió/Getty Images)

Agregando que en su pierna se tatuó una figura que marcaba su experiencia allí. “No me importaba si me rescindían el contrato, si no jugaba durante cinco años. Quería volver a Chile; incluso compré un pasaje. Le dije a un amigo, Luis, que no aguantaba más”.

“Al día siguiente, llegué al hotel y allí estaban mi madre y Luis, con uno de mis agentes. Me dijeron que tenía que quedarme. Que no estaba solo. Salvaron mi carrera”.

Asimismo, abordó la depresión que sufrió su hermana en 2024 revelando que ella no quería ayuda. “Hubo semanas, meses, en que se sentía mal. Siempre tuve miedo de perderla. Sabemos que la depresión es un tema muy complejo. Y cuando no te dejas ayudar, no puedes superarla”.

El jugador tuvo una sincera conversación con O Globo de Brasil/Getty Images)

Agregando que ella aceptó ayuda profesional, vivieron juntos en Brasil, donde el jugador pidió tiempo libre con el club para acompañarla y ya recuperada regresó a Chile junto a los perros chihuahuas que le regaló su hermano.