El futbolista chileno Erick Pulgar se sinceró en una entrevista en Brasil donde entregó detalles sobre los complejos momentos que vivió en Europa y además, reveló cuáles son sus planes para cuando llegue el momento de colgar los botines.

El jugador, que actualmente milita en el Flamengo del Brasileirao, conversó con O Globo y reveló que cuando dejó Chile para ir a jugar a Europa la paso muy mal.

“De la noche a la mañana dejé de vivir con mis hermanos y mi madre. Los extrañaba muchísimo. Era un idioma diferente y mis amigos no creaban un ambiente agradable. Viví en un hotel durante tres meses. Los extrañaba a todos, me sentía solo», recuerda”.

Los planes de Pulgar para el retiro

El jugador es una de las figuras del Brasileirao revelando que en su llegada al 2022 la adaptación no fue fácil. “Desde la perspectiva de la afición, de un chico que venía de Europa y que llegaría pronto para ser el jugador que querían que fuera, era complicado”.

“Llegué en un momento en que el Flamengo tenía un buen equipo y un buen entrenador (Dorival Júnior). Al entrenador le costó mucho sacar a alguien y ponerme.

Asimismo, Pulgar reveló que una vez que cuelgue los botines, el fútbol no será la parte central de su vida. “Cuando me retire solo quiero estar con mi familia, nada de fútbol”, reveló.

El campeón con la Roja vivió duros momentos en Europa, donde llegó al Bologna el año 2015 en donde estuvo 4 temporadas, después fichó por la Fiorentina y luego con el Galatasaray de la liga turca.

“No me importaba si me rescindían el contrato. Si no jugaba durante cinco años. Quería volver a Chile; incluso compré un pasaje. Le dije a un amigo, Luis, que no aguantaba más. Al día siguiente, llegué al hotel y allí estaban mi madre y Luis, con uno de mis agentes. Me dijeron que tenía que quedarme. Que no estaba solo. Salvaron mi carrera”.