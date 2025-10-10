Erick Pulgar se transformó en la gran novedad del Flamengo. En plena fecha FIFA el volante chileno recibió el alta médica y ya se sumó a los trabajos bajo las órdenes de Filipe Luis. Por lo que llega justo en la recta final del Brasileirao y la Copa Libertadores.

Pese a ser convocado en gran parte de los últimos procesos, el futbolista no recibió el llamado de la Roja y nuevamente quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante Perú. Sin embargo, en el cuadro del Fla esto lo ven con buenos ojos y no se complican con su poca actividad en los últimos meses.

Es que tras el fatídico 29 de junio donde se lesionó por el Mundial de Clubes, Pulgar retorna al 100% y permite que Flamengo cuente con toda su plantilla. El tema ahora apunta a cómo se ordenará el equipo dentro de la cancha. Según Globo, Pulgar es de los preferidos por el DT, incluso ya lo ha destacado por tener “Nivel Barcelona”, haciendo alusión a su gran orden táctico.

Pero en su ausencia jugadores como Alan, Evertton Araújo y hasta Saúl han rendido en su posición. Por lo que se avecina un cambio táctico, llevando al español más a la banda para así hacerle espacio al chileno que recibe US$2,3 millones de dólares por temporada y que renovó hasta 2027.

¿Cuándo juega Erick Pulgar?

Según indica el medio citado, Erick Pulgar volverá a jugar el próximo miércoles 15 de octubre cuando Flamengo visite a Botafogo en el Estadio Nihilton Santos. El objetivo será darle minutos para que así vuelva de a poco a la actividad tras la fractura que sufrió en su pie.

De ahí en más vendrán los aprontes más importantes para el Fla. El 19 de octubre recibe a Palmeiras, con quien comparte el liderado del Brasileirao con 55 unidades.

Luego el 22 del mismo mes comienza la llave contra Racing Club por Copa Libertadores. Duelo que primero se disputa en el Estadio Maracaná y la revancha del 29/10 será en Buenos Aires. Por lo que será primordial que Pulgar esté listo para estás definiciones.