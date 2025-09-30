Transcurrieron tres meses desde que el volante chileno Erick Pulgar sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el duelo donde Flamengo quedó afuera del Mundial de Clubes, y con ello pasó mucha agua bajo el puente.

Un largo proceso de recuperación, que lo marginó del actual buen pasar que vive el cuadro rubronegro, donde es el único puntero del fútbol brasileño y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores. 12 semanas después, el antofagastino está de vuelta.

Flamengo pone fecha para regreso de Pulgar

Fue el diario local O’Globo quien confirmó que el volante nacional ya trabaja a la par de sus compañeros y bajo las ordenes de su entrenador Filipe Luís, aunque aún se mantiene en “fase de transición” con preparación física durante esta semana.

De todas formas, la publicación asegura que Erick Pulgar estará a disposición del técnico de Flamengo para el encuentro que jugarán este jueves 2 de octubre por la fecha 26 del Brasileirao, donde recibirán en el Estadio Maracaná al Cruzeiro.

“En caso de estar en la citación, el chileno regresa en el momento preciso, pues jugadores como Jorginho y Saúl Ñiguez suman minutos con cautela, después de presentar problemas físicos en los últimos cotejos”, indicó el medio de comunicación.

Los números del chileno en 2025

Hasta antes de su lesión, Erick Pulgar sumó un total de 1.993 minutos en cancha durante 26 encuentros entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, donde registra un gol y ocho tarjetas amarillas. Además, ganó el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil.