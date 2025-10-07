Una lamentable noticia sacude al fútbol brasileño, luego de que Éverton Ribeiro, excompañero de Arturo Vidal, Mauricio Isla y Erick Pulgar en el Flamengo, anunció que padece de un cáncer a la tiroides y que fue operado la jornada del pasado lunes.

El jugador de 36 años, que fue campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo en las ediciones 2019 y 2022, reveló en sus redes que la cirugía fue un éxito. “Hola amigos. Necesito compartirles una noticia. Hace casi un mes fui diagnosticado con un cáncer de tiroides. Hoy me operaron y todo salió bien, gracias a Dios”, señaló de entrada.

Luego agregó: “Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia. Tengo la certeza de que ganaremos esta batalla juntos”.

La carrera de Éverton Ribeiro

Comenzó su carrera en el Corinthians el año 2007, partiendo a Coritiba el 2011. Tras un breve paso en el Coxa, llegó al Cruzeiro por una temporada para luego partir a la liga de Emiratos Árabes, donde jugó en el Al-Ahli.

ver también En Brasil ponen fecha para el regreso de Erick Pulgar con Flamengo: Antes de Libertadores

El jugador es un emblema en el Flamengo donde fue capitán y disputó 391 partidos con el Mengao, anotando en 45 ocasiones y dando 64 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Junto al gigante de Brasil, obtuvo la Copa Libertadores en 2019 y 2022, y también obtuvo el Subcampeonato del Mundial de Clubes el 2019 y el tercer lugar el 2022.

Desde el 2024 milita en el Bahia del Brasileirao.

Everton Ribeiro fue campeón con Flamengo en multiples ocasiones/Getty Images)

Por la selección de Brasil, el jugador fue convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022, pero solamente jugó 35 minutos ante Camerún durante fase de grupos.

Publicidad