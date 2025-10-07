Es tendencia:
Excompañero de Vidal, Isla y Pulgar revela que padece cáncer: “Ganaremos esta batalla juntos”

A través de sus redes sociales, el jugador brasileño reveló que padece una compleja enfermedad y que fue intervenido recientemente.

Por Andrea Petersen

Excompañero de Arturo Vidal revela duro momento personal.
Excompañero de Arturo Vidal revela duro momento personal.

Una lamentable noticia sacude al fútbol brasileño, luego de que Éverton Ribeiro, excompañero de Arturo Vidal, Mauricio Isla y Erick Pulgar en el Flamengo, anunció que padece de un cáncer a la tiroides y que fue operado la jornada del pasado lunes.

El jugador de 36 años, que fue campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo en las ediciones 2019 y 2022, reveló en sus redes que la cirugía fue un éxito. “Hola amigos. Necesito compartirles una noticia. Hace casi un mes fui diagnosticado con un cáncer de tiroides. Hoy me operaron y todo salió bien, gracias a Dios”, señaló de entrada.

Luego agregó: “Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia. Tengo la certeza de que ganaremos esta batalla juntos”.

La carrera de Éverton Ribeiro

Comenzó su carrera en el Corinthians el año 2007, partiendo a Coritiba el 2011. Tras un breve paso en el Coxa, llegó al Cruzeiro por una temporada para luego partir a la liga de Emiratos Árabes, donde jugó en el Al-Ahli.

El jugador es un emblema en el Flamengo donde fue capitán y disputó 391 partidos con el Mengao, anotando en 45 ocasiones y dando 64 asistencias.

Junto al gigante de Brasil, obtuvo la Copa Libertadores en 2019 y 2022, y también obtuvo el Subcampeonato del Mundial de Clubes el 2019 y el tercer lugar el 2022.

Desde el 2024 milita en el Bahia del Brasileirao.

Everton Ribeiro fue campeón con Flamengo en multiples ocasiones/Getty Images)

Everton Ribeiro fue campeón con Flamengo en multiples ocasiones/Getty Images)

Por la selección de Brasil, el jugador fue convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022, pero solamente jugó 35 minutos ante Camerún durante fase de grupos.

