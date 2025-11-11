Más de 122 mil visualizaciones: Mientras fue borrado por Córdova, en Flamengo celebran partidazo contra Neymar

Flamengo consiguió un triunfo importante para seguir en la lucha por el Brasileirao. El elenco dirigido por Filipe Luis superó por 3-2 al Santos y ahora trepa a la primera posición con 68 unidades. Mismo puntaje que Palmeiras, por lo que seguirán palmo a palmo la definición del torneo.

Pero esta última presentación contó con una particularidad: el partidazo de Erick Pulgar. El chileno, que fue borrado por Nicolás Córdova de la Roja, fue titular y tuvo como principal tarea marcar a Neymar.

ver también DT de Flamengo sorprende a todos con su reflexión sobre Erick Pulgar post triunfo ante Racing

El tema es que el nacido en Antofagasta no desentonó y prácticamente se echó al bolsillo al “10” del Santos. Es que cada vez que el ex Barcelona y PSG tomó la pelota, el chileno estuvo ahí para evitar que mostrara su magia.

Lo que aplaudió el Flamengo con un compacto con todas sus intervenciones y que superó las 122 mil visualizaciones solo en X. “100% ataque y 100% defesa de Erick!”, festejaron por el gran nivel del volante de 31 años.

Lo que a su vez desató las críticas contra Neymar que fue anulado y fue una clara muestra de su bajo nivel en este 2025. “No jugaste a nada. Es una vergüenza. Camina en la cancha”, lamentó Neto, histórico del Santos.

¿Cuánto gana Erick Pulgar?

El volante chileno renovó su contrato con Flamengo y ahora su vínculo se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027. Esto además significó un importante incrementó en su salario, que bordea los 2,3 millones de dólares por año. En el detalle, se indica que son 178 millones de pesos chilenos cada 30 días.

Publicidad

Publicidad

En este cierre del 2025, se rumoreó que River Plate buscaría su contratación. Incluso se indicó que Marcelo Gallardo pidió un esfuerzo por su llegada. Aunque para ello, el millonario deberá seis millones de dólares para hacer valer su cláusula de salida.