En el fútbol chileno cada vez hay menos paciencia con los entrenadores y son pocos los que se animan por un proceso más allá de los resultados. Es cosa de ver a los caídos de la Liga de Primera.

El último caído es Juan José Ribera, quien tras una buena primera rueda, no pudo mantener los positivos resultados en Audax Italiano. El club decidió sacarlo cuando restan solo tres fechas para el final del campeonato.

Los 7 sobrevivientes

JJ Ribera era uno de los pocos técnicos que se mantenía contra viento y marea en un mismo club durante la misma temporada, pero con su salida, ahora son solo 7 los entrenadores que siguen en el equipo que comenzaron el torneo 2025 allá por febrero.

El primero de ellos es Esteban González. El campeón tomó los hilos de Coquimbo Unido en el 2024 y desde entonces, ha liderado un importante proceso que terminó con el primer título de los Piratas. Francisco “Paqui” Meneghini asumió este año en O’Higgins y los tiene luchando por ir a la Copa Libertadores.

Gustavo Álvarez dirige a Universidad de Chile desde el 2024 y tiene contrato hasta fines del 2026. Si bien su continuidad está en duda ante las ofertas y rumores de desgaste con la dirigencia, todo indica que terminará el año en La Cisterna. De igual manera lo hace su vecino Lucas Bovaglio en Palestino, quien quiere meter al Tino-Tino en Copa Sudamericana.

Gustavo Huerta es todo un sello en Cobresal. Si bien ha tenido varios pasos por El Salvador, el actual es el más largo, ya que asumió en 2017. Es el técnico que más tiempo lleva en un mismo club en Primera División. Busca llevar a los Mineros a la Sudamericana. Jaime García también ha resistido los malos momentos en Huachipato y está instalado en la final de la Copa Chile.

Si bien Deportes Limache lucha por el descenso, desde la dirigencia del Tomate Mecánico confían a ciegas en Víctor Rivero. El DT los ascendió desde la Primera B y ahora busca mantenerlos en la máxima categoría. También está en la final de la Copa Chile.

La lista completa

Esteban González – Coquimbo Unido Francisco Meneghini – O’Higgins Gustavo Álvarez – Universidad de Chile Lucas Bovaglio – Palestino Gustavo Huerta – Cobresal Jaime García – Huachipato Víctor Rivero – Deportes Limache

