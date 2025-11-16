Coquimbo Unido es el campeón de la Liga de Primera 2025 y el próximo año tiene acción continental desde la fase grupal de la Copa Libertadores. Es en ese contexto donde el cuadro ‘aurinegro’ no se quiere despotenciar y por ello estaría mirando un valor que ahora está con ellos, pero que debe regresar a Macul en las próximas semanas.

Se trata de Cristián Zavala, el delantero que está a préstamo desde Colo Colo, debe regresar al Estadio Monumental donde mantiene contrato hasta 2026, salvo que el conjunto ‘pirata’ haga uso de la opción de compra, sin embargo, la última información indica que esto no ocurriría finalmente.

Coquimbo busca la fórmula para quedarse con Zavala

De acuerdo a la información que dio a conocer el periodista, Christopher Brandt, en el programa de ESPN, F90, los nortinos no harán uso de la opción de compra que tienen por el extremo, pero eso no significaría su salida definitiva del club.

“Zavala tiene que volver a Colo Colo, hay que ver que define el propio jugador, que define Fernando Ortiz, si lo quiere o no. Lo que me dicen a mí desde Coquimbo es que ellos no van hacer uso de la opción de compra” , indicó en primer lugar el comunicador.

Eso sí, añadió posteriormente que el elenco ‘Pirata’ buscará la continuidad de Cristian Zavala con otro tipo de negocio que no sea la compra directa del jugador, entre las opciones está un nuevo préstamo, eso sí, Colo Colo deberá tomar la decisión final.

“Le van a ofrecer a Colo Colo otro tipo de negocio , para que el jugador se valorice en Copa Libertadores, puede ser una extensión de un préstamo por algún otro cargo, pero eso le quieren ofrecer a Colo Colo para que Zavala se quede en el 2026, sobre todo en la primera parte para jugar en la Copa Libertadores. No están en condiciones en Coquimbo para pagar por el otro 50%”, señaló.

Desde ESPN avisan que Coquimbo no comprará a Zavala, pero buscarán renovar su préstamo. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Zavala está valorado actualmente en cerca de 700 mil euros, según indica Transfermarkt, y este 2025 disputó un total de 21 partidos oficiales, 10 de ellos con la camiseta de Coquimbo Unido, donde no registró goles, pero sí, 4 asistencias.