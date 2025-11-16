Colo Colo se olvidó de los descansos y sigue su preparación de cara a la recta final de la Liga de Primera. Fernando Ortiz se juega prácticamente el puesto y necesita sumar triunfos para lograr la clasificación a Copa Sudamericana.
Por lo mismo, mostró nuevas variantes en el amistoso ante Trasandino. En el Estadio Monumental, el “Tano” probó un equipo diferente para sumar minutos y así ampliar las opciones para el retorno del torneo local.
ver también
DT de Colo Colo opina lo que pocos dicen sobre la regla Sub 21 del fútbol chileno: “Estoy…”
Jugada que le resultó al adiestrador trasandino ya que confirmó el gran momento de una de las nuevas joyas de proyección. Esto tiene relación con el Maikel Peña y que ya había dado que hablar en el superclásico del fútbol joven ante la U.
La nueva joya de Colo Colo
Ahora el chileno-colombiano de 16 años demostró su rapidez y talento con el balón. Lo que hasta quedó demostrado en la gran maniobra que se mandó frente a Trasandino. Pese a tener a dos defensores encima, “Mbapeña” como el apodan en el Monumental, no se complicó y se los sacó aprovechando sus dos perfiles. Incluso uno de ellos terminó de rodillas al suelo.
La jugada terminó con el tanto de Víctor Felpe Méndez. Pero luego realizó una nueva habilitación, y con certero pase permitió el tanto de Esteban Pavez, lo que permitió el triunfo por 4-2 ante el cuadro que disputa el ascenso. Anotaciones que de inmediato se viralizaron y suman más de 26,5 visualizaciones en X.
Por lo que ahora queda esperar si Ortiz lo mantendrá en el primer equipo y si le dará la oportunidad como ya lo hizo con otros juveniles. Cabe consignar que ya tiene entrenando con el plantel estelar a juveniles como Leandro Hernández, Víctor Campos, Benjamín Pérez y Manley Clerveaux. Aunque este último ha estado más alejado por sus “indisciplinas”.