Colo Colo se olvidó de los descansos y sigue su preparación de cara a la recta final de la Liga de Primera. Fernando Ortiz se juega prácticamente el puesto y necesita sumar triunfos para lograr la clasificación a Copa Sudamericana.

Por lo mismo, mostró nuevas variantes en el amistoso ante Trasandino. En el Estadio Monumental, el “Tano” probó un equipo diferente para sumar minutos y así ampliar las opciones para el retorno del torneo local.

ver también DT de Colo Colo opina lo que pocos dicen sobre la regla Sub 21 del fútbol chileno: “Estoy…”

Jugada que le resultó al adiestrador trasandino ya que confirmó el gran momento de una de las nuevas joyas de proyección. Esto tiene relación con el Maikel Peña y que ya había dado que hablar en el superclásico del fútbol joven ante la U.

La nueva joya de Colo Colo

Ahora el chileno-colombiano de 16 años demostró su rapidez y talento con el balón. Lo que hasta quedó demostrado en la gran maniobra que se mandó frente a Trasandino. Pese a tener a dos defensores encima, “Mbapeña” como el apodan en el Monumental, no se complicó y se los sacó aprovechando sus dos perfiles. Incluso uno de ellos terminó de rodillas al suelo.

Maikel Peña ya destaca en la juvenil de Colo Colo y suma minutos en el primer equipo

La jugada terminó con el tanto de Víctor Felpe Méndez. Pero luego realizó una nueva habilitación, y con certero pase permitió el tanto de Esteban Pavez, lo que permitió el triunfo por 4-2 ante el cuadro que disputa el ascenso. Anotaciones que de inmediato se viralizaron y suman más de 26,5 visualizaciones en X.

Publicidad

Publicidad

Por lo que ahora queda esperar si Ortiz lo mantendrá en el primer equipo y si le dará la oportunidad como ya lo hizo con otros juveniles. Cabe consignar que ya tiene entrenando con el plantel estelar a juveniles como Leandro Hernández, Víctor Campos, Benjamín Pérez y Manley Clerveaux. Aunque este último ha estado más alejado por sus “indisciplinas”.