Fin de semana de fecha FIFA y elecciones 2025, por ello nuevamente no hay fútbol en la Liga de Primera. Colo Colo aprovechó la instancia para seguir preparándose para la recta final del campeonato y enfrentó a Trasandino de Los Andes en un partido amistoso a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

En rigor, los dirigidos por Fernando Ortiz disputaron dos compromisos frente al cuadro que milita en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. En el primero, vencieron por cuatro goles a dos gracias a las conquistas de Marcos Bolados, Víctor Felipe Méndez, Salomón Rodríguez y Esteban Pavez.

Mientras que en el segundo duelo, el Cacique volvió a celebrar ante Trasandino, pero esta vez por tres goles a uno. Los autores de los tantos albos fueron Javier Correa, con un doblete, y Erick Wiemberg.

Buenos resultados que le sirven al Cacique para llegar en buena forma a la última parte del certamen nacional, donde actualmente son octavos con 41 puntos y deben avanzar al menos al séptimo lugar para lograr, en un pésimo año futbolístico, al menos una clasificación internacional a la Copa Sudamericana.

Los próximos desafíos de Colo Colo en la Liga de Primera:

Al Cacique le quedan solamente tres encuentros por disputar. El primero será en condición de local frente a Unión La Calera, el próximo domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Monumental.

Tras ello, los albos deberán viajar a la altura de El Salvador para medirse a Cobresal en el estadio El Cobre, duelo clave por un cupo internacional, programado para el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas.

Finalmente, Colo Colo cierra todo de local en el Estadio Monumental enfrentando a otro de sus rivales directos, Audax Italiano, el fin de semana del domingo 7 de diciembre, en fecha y horario por definir.

