A falta de goles en Universidad de Chile, uno de sus jugadores formado en la cantera del Centro Deportivo Azul se mandó una tremenda conquista con una acrobática chilena.

Se trata de Martín del Campo, volante que fue enviado a préstamo a Trasandino de Los Andes, quien fue protagonista del encuentro ante San Antonio Unido por la Segunda División Profesional.

Con una goleada de 5-2 en condición de visitante, uno de los tantos que ya empezó a dar la vuelta al mundo tuvo que ver con joven jugador azul, con una pirueta en el aire.

Fue en el segundo gol de Trasandino donde Del Campo tuvo una creativa forma de definir un centro, el que quedó registrado en las redes sociales de su club donde se celebró con todo.

Martín del Campo pertenece a los registros de Universidad de Chile.

¿Quién es Martín del Campo?

Trasandino de Los Andes comenzó a volar por todo el mundo con un golazo de Martín del Campo, donde definió de forma maravillosa para celebrar junto a sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

El volante ofensivo está a préstamo en el cuadro de Los Andes y poco a poco suma experiencias en sus 21 años, donde dejó enmarcado un golazo para toda su carrera.

Esto quedó grabado y compartido en las redes oficiales de Trasandino, donde la gente ha disfrutado de su acrobático tanto, donde se eleva por los aires para definir.

Mira el golazo:

Tweet placeholder

Publicidad