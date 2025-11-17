Las nuevas condiciones que debe enfrentar Colo Colo para cerrar a su primer refuerzo del 2026

El mercado de fichajes empieza a moverse en el fútbol chileno. Colo Colo ya piensa en el 2026 y una de las plazas a reforzar es la defensa. En está temporada se sufrió la ausencia de Maxi Falcón y no se pudo lograr la regularidad que marcó la campaña pasada. Por lo que se busca traer un hombre de jerarquía para afianzar la zaga.

En el horizonte aparece el nombre de un viejo conocido como Matías Catalán. El ex hombre del bigote ha sido seguido en varias ventanas de contratación y genera confianza su llegada. Pero el tema es que su arribo no será tan fácil como lo imaginado.

Así lo detallaron en Radio Cooperativa donde revelaron que Catalán no queda libre a final de año y tiene contrato hasta finales del 2026, por lo que deberán negociar por el central de 34 años. Sin embargo, el medio citado recalcó que el dirigente confirmó que están dispuestos a negociar una posible salida del ex hombre del bigote. “Todo está sujeta a conversación. Pero cuando termine el campeonato argentino”, aseguró el periodista Rodrigo Gómez.

Matías Catalán cerca de Colo Colo

Así las cosas, ahora el cuadro de la “T” sueña con la lucha por el título. De momento, el cruce en playoffs indica que sería rival de Racing Club. Aunque esto podría cambiar tras los resultados de la jornada de este lunes. Sin embargo, en el cuadro cordobés no se achican y prometen dar la pelea hasta el final y contra quién sea.

“Estamos a la espera del rival que nos toque enfrentar. Sabemos lo que tenemos que mejorar. Pero ahora son definiciones y puede pasar cualquier cosa. Es otro torneo y vamos a ir por todo”, recalcó el ex seleccionado central que se cortó el bigote tras mantenerse en la primera categoría del fútbol argentino.

“Cumplí mi palabra. No hubo video ni nada. Pero pronto va a volver”, sentenció entre risas el defensa que ahora se enfoca en la recta final de temporada, mientras mira de reojo el posible arribo a Colo Colo.