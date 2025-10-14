Universidad de Chile ganó con lo justo ante Palestino, en la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025. El cuadro azul estaba ganando con amplitud, hasta que un penal fallado, una expulsión y un gol de descuento cambiaron todo.

Sin embargo, el Romántico Viajero pudo sostener el resultado y terminó imponiéndose por 2-1. Con esto, los dirigidos por Gustavo Álvarez toman el segundo lugar de la tabla del tieno nacional, con 42 puntos.

Si los catorce de diferencia con el líder Coquimbo Unido parecen otorgar ciertas noticias desalentadoras para los que querían una nueva estrella azul, más lo son las noticias que se cuchichean tras bastidores. Gustavo Álvarez tendría sus días contados en la U.

La Inteligencia Artificial se decide

Fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre el futuro DT de la Universidad de Chile. En este caso, la elegida fue Copilot, IA de Microsoft, que nos contestó lo siguiente: “¿Quién crees que es el indicado y el más posible futuro técnico de la U, en caso de que se vaya Gustavo Álvarez?“. La respuesta salió de la B.

Para Copilot, el candidato ideal para tomar las riendas del equipo laico es Hernán Caputto, DT de Copiapó, sublíder de la Primera B.

Siete partidos seguidos sin perder le dan respaldo a Caputto, que según Copilot “tiene conocimiento profundo del fútbol juvenil y un buen manejo de los vestuarios“.

“La dirigencia tiene que priorizarlo si quiere un proyecto con integración de juveniles, aunque si la prioridad pasa a ser inmediata, Mario Salas podría manejar mejor la presión“, cerró la IA.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

