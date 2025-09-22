Es tendencia:
La gran falencia de los delanteros de U. de Chile que los complica en la Copa Sudamericana

Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra no están ayudando demasiado al sueño de la Copa Sudamericana.

Por César Vásquez

U. de Chile necesita de sus goleadores.
© PhotosportU. de Chile necesita de sus goleadores.

Universidad de Chile igualó sin goles ante Alianza Lima, algo que viene a ratificar un problema que ha exhibido su delantera durante todo el 2025 y que preocupa de cara a la vuelta.

Si bien el Romántico Viajero tuvo el protagonismo ante los Íntimos, no logró llevar demasiado peligro al arco peruano. Pese a que jugó con un jugador más en los últimos 25 minutos, por la expulsión de Carlos Zambrano, no pudieron abrir el marcador en Lima.

El problema de la delantera de U. de Chile

Durante el ciclo de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, los delanteros han sido muy cuestionados. Lo sufrió Luciano Pons y Cristian Palacios en el 2024 y en este 2025 también lo están viviendo Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

Si bien en el torneo local el problema no ha sido tan evidente, a nivel internacional sí se ha notado. Sobre todo, mirando los números de sus tres referentes de área. Sumando sus actuaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sacan nota roja.

El más usado ha sido Lucas Di Yorio. En la Libertadores anotó 1 gol en 6 partidos. En la Sudamericana suma 4 partidos, sin tantos. Totaliza 664 minutos entre ambos torneos. Cifras que no convencen para el jugador mejor pagado del plantel con más de 60 millones mensuales.

Nicolás Guerra, quien fue titular ante Alianza Lima, jugó 6 partidos en la Libertadores sin convertir. En la Sudamericana ha disputado 3 encuentros con 1 gol. Entre ambas competiciones suma 367 minutos. Rodrigo Contreras jugó 5 duelos en la Libertadores y 4 en la Sudamericana, sin anotar en ningún tanto. En total jugó 262 minutos.

Guerra fue el titular en los últimos dos partidos de U. de Chile. Imagen: Photosport

Guerra fue el titular en los últimos dos partidos de U. de Chile. Imagen: Photosport

Gustavo Álvarez y Universidad de Chile necesita que sus delanteros afinen la puntería a nivel internacional, para que el Romántico Viajero pueda meterse en la semifinal de la Copa Sudamericana y así soñar con un nuevo título internacional para el Bulla.

