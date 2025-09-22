La sorpresa que prepara Álvarez para la revancha de U. de Chile contra Alianza

U. de Chile enfoca toda su atención en la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después del empate sin goles en Perú, azules y aliancistas definen la clasificación a semifinales este jueves 25 de septiembre en Coquimbo.

El duelo del jueves es el más importante del año para el Romántico Viajero, que sigue soñando con un trofeo internacional en una temporada donde está lejos del título de la Liga de Primera y ya salió de competencia en la Copa Chile.

En la mente de Gustavo Álvarez, la principal preocupación está en quién reemplazará a Marcelo Díaz. El volante fue titular frente a Alianza Lima en la ida, pero sufrió una lesión que obliga al DT a hacer cambios para la revancha.

En ese sentido, el entrenador ya tendría definido al reemplazante del capitán de U. de Chile. Según el periodista Marcelo Díaz, lo más probable es que Sebastián Rodríguez ingrese al equipo. “Podría ser que juegue de nuevo, porque sería un desgarro lo de Marcelo Díaz“, explicó.

Marcelo Díaz se pierde la revancha contra Alianza Lima

U. de Chile prepara la revancha contra Alianza Lima

U. de Chile no tuvo acción en la previa de la revancha contra Alianza Lima, porque el fútbol chileno vivió un receso por la celebración de las Fiestas Patrias. Por su lado, el elenco limeño saltó a la cancha este domingo 21 y goleó a Comerciantes Unidos en el fútbol peruano.

La revancha entre azules y blanquiazules será este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El encuentro se jugará sin público producto del castigo de Conmebol a la U por los incidentes contra Independiente en la fase anterior.