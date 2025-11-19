El día decisivo en el Campeonato Nacional: los tres favoritos en la definición del descenso

Se jugarán tres partidos en simultáneo que podrían definir al primer descendido. Repasamos las cuotas y los favoritos según las apuestas.

Con Coquimbo Unido ya consagrado campeón, el Campeonato Nacional entró en sus últimas jornadas, donde se definirán los equipos clasificados a las copas internacionales y aquellos que perderán la categoría. Este viernes 21 de noviembre, por la fecha 28, habrá tres partidos en simultáneo correspondientes a la lucha por la permanencia.

¿Cómo está el descenso? Deportes Iquique marcha último con 18 puntos; Unión Española suma 21, mientras que Deportes Limache, por ahora a salvo, tiene 22. Everton, un poco más despegado, acumula 26 unidades.

Los Dragones Celestes deben sumar sí o sí para no descender en esta misma jornada; limachinos e hispanos se enfrentarán en lo que será una verdadera final que podría decretar el destino de ambos, y los Ruleteros buscarán asegurar definitivamente la permanencia consiguiendo algún punto en La Florida. En este contexto, repasamos quiénes son los favoritos según las apuestas y cómo podría resolverse la definición por el descenso.

Apuestas y favoritos en la fecha 28 – Definición por el descenso

Deportes Iquique 1.96 Cobresal 3.25 Audax Italiano 2.25 Everton 2.85 Deportes Limache 2.40 Unión Española 2.65

Los tres partidos están programados para este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas: Deportes Iquique vs Cobresal en el Tierra de Campeones, Audax Italiano vs Everton en el Bicentenario de La Florida y Deportes Limache vs Unión Española en el Lucio Fariña Fernández.

Iquique vs Cobresal: la última ficha para los Dragones Celestes

Deportes Iquique se juega todo en el Tierra de Campeones ante Cobresal. Es favorito para quedarse con la victoria, aunque solo ha ganado cuatro partidos en todo el torneo. El Minero es el quinto mejor visitante de la liga y no mostrará piedad, ya que también pelea por entrar a las copas internacionales.

Con un triunfo, Iquique tendrá una vida más y llegará a 21 puntos. Para que el resultado le sirva, necesitará que Limache y Unión Española igualen entre sí, además de una derrota de Everton frente a Audax Italiano.

¿Cómo desciende Iquique? Deportes Iquique perderá la categoría si cae ante Cobresal y si el Tomate Mecánico supera a la Furia Roja.

Gana Deportes Iquique – 1.96 en bet365

Audax vs Everton: los Ruleteros a un paso de la salvación

Everton tiene 26 puntos e incluso un empate le serviría para asegurar, de manera definitiva, la permanencia.

De todos modos, Audax Italiano es favorito para quedarse con el triunfo, en plena lucha por meterse en las copas. En caso de que eso ocurra, los Ruleteros deberán esperar una caída de los Dragones Celestes y un triunfo de los limachinos sobre los hispanos. Con ese escenario, se mantendrían a cinco puntos de la zona roja, con solo seis unidades por disputarse.

Gana Audax Italiano – 2.25 en bet365

Limache vs U. Española: una final de infarto por el descenso

Deportes Limache está a salvo por un punto por encima de Unión Española, por lo que protagonizarán uno de los mejores partidos de la temporada en la liga chilena. El Tomate Mecánico es ligeramente favorito para quedarse con la victoria, respaldado por su localía.

Un triunfo de Limache dejaría prácticamente condenados a los dos del fondo: la Furia Roja quedaría a cuatro puntos e Iquique podría incluso perder la categoría en esta misma fecha si cae. Una victoria de los Hispanos, en cambio, daría vuelta las posiciones y enviaría a los Cerveceros a la zona de descenso.

En las últimas dos fechas, Unión Española recibirá a O’Higgins y visitará a Coquimbo, mientras que Limache jugará en La Calera y cerrará como local frente a La Serena.

Gana Deportes Limache – 2.40 en bet365

Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas en el momento de la publicación y están sujetas a cambios.