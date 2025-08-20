Estando ad portas del US Open 2025 y como es habitual, el último Grand Slam del año, se roba todas las miradas por la pelea en lo más alto del ranking ATP.

En este contexto, Carlos Alcaraz llega a Nueva York con chances de volver a ser el número uno del mundo y superar al italiano Jannik Sinner, pero ojo, porque para lograrlo necesitaría estos resultados a su favor.

Recuperar el trono: la misión de Alcaraz en el US Open

Tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz logró acercarse bastante a Jannik Sinner en el ranking ATP, acortando a una brecha de 1.340 puntos, con una diferencia de solo 1.890 puntos, por lo tanto, el español necesita ganar el US Open 2025 para volver a ser el número 1 del mundo.

Recordemos que Sinner fue el campeón del torneo en 2024, lo que quiere decir que este año no suma puntos en Flushing Meadows y si pierde en cualquier ronda, Alcaraz tendría más posibilidades de superarlo.

Sinner y Alcaraz, con sus Copas Rookwood tras la final masculina del Abierto de Cincinnati

Recordemos que Carlitos perdió el primer lugar del ranking en 2023, cuando lo tomó Novak Djokovic, pero si logra ganar el título en Nueva York por segunda vez, se unirá a un grupo exclusivo de jugadores que ganaron Cincinnati y el US Open en el mismo año, como Federer, Nadal, Djokovic y el propio Sinner en 2024.

Un dato no menor, es el premio que se lleva el campeón del US Open 2025, que son nada menos que 2.000 puntos y un monto de 5 millones de dólares.