Serena Williams anunció su retiro del tenis cuando está cerca de cumplir 41 años. Eligió el US Open como el último torneo para participar, por todo lo que significa para su carrera, pues fue el primer Grand Slam que ganó en 1999 y después lo obtuvo cinco veces más.

Su debut en la edición 2022 se dio ante la tenista de Montenegro Danka Kovinić, a quien barrió en la pista central del complejo de Flushing Meadows repleta de gente, que hizo sentir el encuentro como si fuera la gran final del campeonato.

En la tribuna estaba su madre y también su pequeña hija Olimpia, a quien le quiere dedicar mayor tiempo durante su niñez y por eso el retiro es una de las razones de Serena, que tenísticamente estuvo impecable en su presentación.

Logró un triunfo claro por un doble 6-3, entusiasmando a todos los amantes del tenis que esperan verla ganar nuevamente el trofeo en New York, aunque para eso aún falta mucho camino por recorrer. Por ahora, solamente alarga su despedida del tenis por unos días más.

"No me esperaba esto, creo que debo hacer lo mejor cada vez que pueda. Me siento bien en esta cancha, con este público que me ayuda bastante", aseguró Serena una vez terminado el partido. El público, de hecho, realizó un mosaico en la cancha donde se leía "Te amamos Serena".

"El retiro ha sido una decisión difícil, cuando una es apasionada por las cosas es complicado dejar de hacerlo. Llevo mucho tiempo meditándolo, pero creo que es el momento, tengo una familia y hay etapas en la vida que uno llama evolución", manifestó la deportista.

En segunda ronda tendrá un desafío mayúsculo, pues chocará contra la segunda sembrada del certamen, la estonia Anett Kontaveit, que barrió con la rumana Jaqueline Cristian por 6-0 y 6-3.

Serena, además, jugará el torneo de dobles haciendo pareja con su hermana mayor Venus Williams, partidos donde se protagonizarán nuevas fiestas para los amantes del tenis.