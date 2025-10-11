El tenis chileno sigue dando que hablar y se mete en una nueva definición. La tarde de este sábado Tomás Barrios logró sacar adelante la tarea y venció a Juan Bautista Torres para transformarse en finalista del Challenger de Cali.

Tomi, que venía de caer en cuartos de final en Antofagasta días atrás, tuvo su revancha en tierras colombianas. Sin darle un centímetro de ventaja al argentino, se llevó un triunfo por 6-4 y 6-2 que le permiten soñar con un título.

El chileno sigue adelante con un 2025 donde ha tomado cada vez más fuerza y se ha transformado en un protagonista importante del tenis nacional. Sin duda un presente que ilusiona y que lo deja a nada de levantar otro trofeo.

Tomás Barrios va por el título del Challenger de Cali

La vida le vuelve a sonreír a Tomás Barrios en una cancha de tenis. Este sábado el chileno logró vencer por 6-4 y 6-2 a Juan Bautista Torres para ser el primer finalista del Challenger de Cali, Colombia.

Tomás Barrios avanzó a la final del Challenger de Cali y va por el título. Foto: Photosport.

Tomi comenzó con buen ritmo y pudo ir ratificando su saque para complicar a un argentino que, más allá de no fallar mucho, nunca pudo encontrar la forma de contrarrestarlo. Tras un marcador ajustado, el tenista nacional logró un quiebre y así llevarse el primer set por 6 a 4.

En el segundo las cosas obligaban a Juan Bautista Torres a ir a buscar la remontada, algo que Tomás Barrios supo controlar. Con un juego inteligente, logró sacar ventajas y quebrarle el servicio a su rival para dominar las acciones.

Sin piedad alguna, el chileno fue aplastando cada vez más al argentino hasta que pudo asegurar la victoria por 6-2. Con ello, aseguró su lugar en la gran final y puede soñar con un deseado título.

La situación no deja de llamar la atención en días en que Cristián Garín viene de ser campeón, Alejandro Tabilo de dar pelea en el Master de Shanghai y Nicolás Jarry a nada de estrenarse en el Almaty Open la próxima semana.

Tomás Barrios avanza a la gran final del Challenger de Cali y ahora queda atento a quién será su rival. El chileno no quiere dejar de soñar en grande y va por el título en Colombia para consagrar uno de los mejores años de su carrera.

¿Quién será el rival de Tomás Barrios en la final del Challenger de Cali?

Tomás Barrios ya está en la gran final del Challenger de Cali y ahora espera para conocer a rival. Este saldrá del encuentro entre el peruano Gonzalo Bueno y el boliviano Juan Carlos Prado, el que se disputa la tarde de este sábado.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Challenger de Cali?

Tomás Barrios espera por su rival para disputar la gran final del Challenger de Cali. El partido está programado para este domingo 12 de octubre con horario por definir, pero el que no pasaría más allá de las 15:00 horas.

