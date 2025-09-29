Con amplia presencia nacional, se dio comienzo al Dove Men+Care Challenger en Antofagasta, donde uno de los favoritos para pelear por el título es Marcelo Tomás Barrios (133°) quien hizo su estreno en el torneo que se juega en “La Perla del Norte”.

En el duelo estelar del primer día de actividad en las canchas del AutoClub Antofagasta, el chillanejo se veía las caras con el argentino Genaro Alberto Olivieri (223°) y pese a los nervios del estreno, supo imponer su condición de local.

Tomás Barrios debutó en Dove Men+Care Challenger

El encuentro comenzó de la mejor forma para el nacional, pues de inmediato consiguió quebrar el servicio del trasandino en el primer juego del encuentro, así pudo manejar la ventaja y repetir la gracia en el quinto game para quedarse con el parcial por 6-2.

En el segundo set, se repitió la historia favorable para Barrios, al volver a quebrar en el primer juego, mas Olivieri le devolvió la mano en el sexto parcial, lo que emparejó las cosas, aunque el chileno pudo desequilibrar en el noveno game y así poder llevarse, con su saque, el encuentro por 6-4.

Tras el juego, el chillanejo manifestó que “estoy feliz de jugar en Chile, es algo que no pasa muchas veces en el año. Fue un partido muy duro, en verdad no venía jugando bien, estaba trabajando para cerrar de la mejor forma el año. La expectativa era mucha, jugué muy bien y ojalá seguir hacia adelante“.

¿Cuándo vuelve a jugar el chillanejo?

El próximo encuentro de Tomás Barrios en el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta será este miércoles 1 de octubre, en horario por confirmar, ante el ganador del lance entre los argentinos Lautaro Midon (256°) y Luciano Ambrogi (421°), que juegan este martes.