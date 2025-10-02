Cristian Garin y Tomás Barrios conocen su programación para buscar “el clásico chileno” en Antofagasta

El circuito Dove Men+Care tiene su parada esta semana en Chile, porque se disputa el Challenger de Antofagasta, donde dos jugadores nacionales buscan seguir avanzando en el torneo.

Las dos cartas chilenas que siguen con vida en el campeonato son Cristian Garin y Tomás Barrios, quienes buscarán este viernes su paso a semifinales.

Las raquetas nacionales jugarán por los cuartos de final en la arcilla antofagastina, y en el caso de ganar sus compromisos, protagonizarán un “clásico chileno” por el paso a la final.

La programación de Cristian Garin y Tomás Barrios en Antofagasta

El primer jugador chileno en saltar a la cancha será Cristian Garin, quien no antes de las 12:30 horas jugará ante el libanés Hady Habib por los cuartos de final.

Seguido del partido de Gago será el turno de Tomás Barrios, quien se verá las caras con el paraguayo Daniel Vallejo.

Tomás Barrios busca avanzar en Antofagasta. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Los otros dos duelos de cuartos de final serán el del ecuatoriano Álvaro Guillén Meza con el argentino Facundo Díaz Acosta y el choque entre el también transandino Federico Gómez y el brasileño Joao Reis da Silva.