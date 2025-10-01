Gael Monfils es una de las leyendas del circuito ATP. El francés acaba de cumplir 39 años y sigue manteniéndose vigente, jugando en los torneos más importante como son Masters 1000 y Grand Slams.

Sin embargo, su carrera llegará a su fin. Asegura que el próximo año será el último que vaya a disputar como profesional, dejando un dolor muy grande entre los aficionados.

“La primera vez que sujeté una raqueta en mis manos tenía dos años y medio, empecé a jugar como profesional a los 18″, escribió en sus redes el número 55 del ranking mundial.

Luego agregó que “ahora, tras celebrar mi cumpleaños 39 hace apenas un mes, me gustaría informar de que el próximo año será mi último como tenista profesional”.

Monfils se retirará del tenis el 2026

Monfils pondrá punto final con 40 años

Monfils, que ganó 13 torneos en su carrera, asegura que es una decisión bastante dolorosa, pero entiende que es el momento adecuado para abandonar el tenis.

“Cuando amas algo tanto, nunca sientes que es un buen momento para decir adiós, pero los 40 años creo que es el momento ideal para mí”, aclaró.

Dice que ahora tendrá un objetivo muy grande. “Por supuesto, ganar un título más antes de retirarme lo haría aún más increíble. Pese a todo, mi único objetivo real para el próximo año es simple: disfrutar cada minuto y jugar cada partido como si fuera el último”, sostuvo.

Una de las razones para dejar el tenis es el físico. De hecho, tiene un récord negativo al respecto: ha tenido que retirarse de 35 torneos por lesión, siendo el jugador que más veces lo ha hecho en todo el circuito ATP desde su creación en 1990.

