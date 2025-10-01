Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Gael Monfils anuncia su retiro del tenis: “Con 40 años es el momento ideal”

El showman francés, uno de los jugadores más queridos en el circuito, puso fecha para el punto final de su carrera.

Por Felipe Escobillana

Monfils deja el tenis profesional el 2026
© Getty ImagesMonfils deja el tenis profesional el 2026

Gael Monfils es una de las leyendas del circuito ATP. El francés acaba de cumplir 39 años y sigue manteniéndose vigente, jugando en los torneos más importante como son Masters 1000 y Grand Slams.

Sin embargo, su carrera llegará a su fin. Asegura que el próximo año será el último que vaya a disputar como profesional, dejando un dolor muy grande entre los aficionados.

“La primera vez que sujeté una raqueta en mis manos tenía dos años y medio, empecé a jugar como profesional a los 18″, escribió en sus redes el número 55 del ranking mundial.

Luego agregó que “ahora, tras celebrar mi cumpleaños 39 hace apenas un mes, me gustaría informar de que el próximo año será mi último como tenista profesional”.

Monfils se retirará del tenis el 2026

Monfils se retirará del tenis el 2026

Monfils pondrá punto final con 40 años

Monfils, que ganó 13 torneos en su carrera, asegura que es una decisión bastante dolorosa, pero entiende que es el momento adecuado para abandonar el tenis.

Publicidad

“Cuando amas algo tanto, nunca sientes que es un buen momento para decir adiós, pero los 40 años creo que es el momento ideal para mí”, aclaró.

La dura confesión de la N°1 del mundo tras perder todas las finales de Grand Slam del año: “Quieres morir”

ver también

La dura confesión de la N°1 del mundo tras perder todas las finales de Grand Slam del año: “Quieres morir”

Dice que ahora tendrá un objetivo muy grande. “Por supuesto, ganar un título más antes de retirarme lo haría aún más increíble. Pese a todo, mi único objetivo real para el próximo año es simple: disfrutar cada minuto y jugar cada partido como si fuera el último”, sostuvo.

Una de las razones para dejar el tenis es el físico. De hecho, tiene un récord negativo al respecto: ha tenido que retirarse de 35 torneos por lesión, siendo el jugador que más veces lo ha hecho en todo el circuito ATP desde su creación en 1990.

Publicidad
Lee también
El mensaje de Alexis Sánchez tras no ser convocado en Chile
Alexis Sánchez

El mensaje de Alexis Sánchez tras no ser convocado en Chile

Fue figura en un Sub 20, ahora es pescador y barre con el Chile de Córdova
Selección Chilena

Fue figura en un Sub 20, ahora es pescador y barre con el Chile de Córdova

Alexis Sánchez tiene una ciudad a sus pies y recibe el mayor elogio en años
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tiene una ciudad a sus pies y recibe el mayor elogio en años

Histórico: El triste récord de La Rojita en el Mundial Sub-20
Selección Chilena

Histórico: El triste récord de La Rojita en el Mundial Sub-20

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo