Una buena noticia para el tenis nacional fue la que dieron Tomás Barrios (137°) y Christian Garin (124°), ya que ambos avanzaron a la tercera ronda del challenger de Antofagasta Dove Men+Care.

Jugar como locales inspira a los tenistas nacionales. A primera hora fue Tommy el que barrió con el argentino Lautaro Midón (256°) y le ganó rápidamente por 6-2 y 6-2, extendiendo su buen pasar que ya mostró en Copa Davis.

Luego fue Gago el que saltó a la cancha. Tuvo un poco más de dificultades ante el uruguayo Franco Roncadelli (391°), quien se quedó con la primera manga por 6-2.

Un resultado sorpresivo que rápidamente Garin pudo dar vuelta. El segundo set lo ganó por 6-1 y luego el tercero otra vez por 6-1, avanzando así a cuartos de final.

Barrios avanzó a cuartos en Antofagasta: si gana su próximo duelo, puede jugar ante Garin

Los rivales de Barrios y Garin

Tomás Barrios jugará ahora ante el paraguayo Daniel Vallejo (268°), ante el cual va a ser claro favorito para avanzar a las semifinales del torneo.

En tanto Garin ahora jugará contra quien resulte vencedor entre el duelo que disputarán el argentino Carlos Zárate (904°) con el libanés Hady Habib (175°).

En caso de que ambos logren ganar sus partidos, jugarán entre sí en las semifinales. Un duelo de chilenos que seguramente concentrará una gran atención del público nortino.