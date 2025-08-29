Karolina Muchova (8°) no solo tuvo que pelear cada punto para derrotar a Sorana Cirstea (57°) en un maratón de casi tres horas en el US Open.

La checa, actual N°13 del ranking y dos veces semifinalista en el Grand Slam neoyorquino , vivió un episodio que le quitó toda la concentración.

En medio del partido apareció su ex novio y se sentó justo frente a su banco, en un un episodio que llegó a asustarla, según sus propias palabras.

Un partido que se complicó más de la cuenta a Karolina Muchova

Muchova peritó nerviosa. Perdía 1-4 en el primer set cuando comenzó a mirar hacia las gradas y llamó la atención de la jueza de silla, quien se acercó a preguntarle si estaba bien.

La checa logró recomponerse, ganó el primer set en el tiebreak y terminó imponiéndose por 7-6(0), 6-7(3), y 6-4 para avanzar a tercera ronda.

“Se sentó frente a mi banco… me asusté”

Después del partido, Muchova reveló el motivo de su inquietud.

“No es sobre tenis, así que no me gusta hablar de eso. Pero mi exnovio, que a veces aparece en lugares donde no debería estar y donde yo estoy, se sentó frente a mi banco”, explicó a la prensa que, hasta ese momento, no entendía a qué se debía su visible incomodidad.

“Me asusté un poco, pero le pedí si podía irse. No lo hizo, pero después se fue. En ese momento me costó concentrarme en el tenis”, añadió.