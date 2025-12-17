Movidas 2026: Se formó en la U, fue campeón en México y ahora se suma a San Luis

San Luis de Quillota da vuelta la página y deja en el pasado la temporada 2025 de la Primera B. Campaña que los tuvo cerca de llegar a la Liguilla por el ascenso, pero que finalmente terminó sin pena ni gloria.

El cuadro canario perdió a varios referentes para este año que viene. Sin embargo, renace de la mano de Humberto Suazo que tras su retiro asume como nuevo entrenador y con el objetivo de lograr el retorno a la Liga de Primera.

Tras una poda importante del plantel, “Chupete” ya ha podido mantener nombres como Nicolás Muñoz, Gonzalo Bustos y Guillermo Avello. Pero necesitaba de un delantero con velocidad para complicar a las defensas rivales. Lo que se concretó está semana para alegría del “hombre venido del planeta gol”.

El delantero que suma Humberto Suazo

Ahora “Chupete” Suazo recibió a uno de los delanteros más letales de la Primera B. Esto tiene relación con Sergio Vergara y que fue anunciado este miércoles.

“Sergio, de 31 años, estará en los próximos días a disposición del director técnico Humberto Suazo para comenzar la pretemporada junto al plantel”, detalla la cuenta oficial del canario.

“Vamos por un 2026 lleno de éxitos”, agregó Vergara en la publicación de San Luis y donde de inmediato recibió el cariño de los hinchas. El delantero se formó en Universidad de Chile, tras ello tuvo una larga carrera con pasos por México. Incluso ganó la Liga de Campeones de Concacaf con Pachuca.

En la última temporada estuvo en San Felipe y fue uno de los puntos más altos del cuadro de la Aconcagua. Por lo que ahora buscará el ascenso bajo el mando de Suazo que quiere dar que hablar en su primera temporada como entrenador.