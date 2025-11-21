Humberto Suazo fue nombrado como el nuevo entrenador de San Luis. Quien hasta hace pocas semanas fuera parte del plantel, tendrá a sus 44 años la chance de dirigir por primera vez como técnico.

Un asunto que Víctor Cabrera, emblema del cuadro canario, analizó con Redgol. En su locuaz estilo, el “Pititore” asegura que le tiene gran cariño al Chupete y espera que le vaya bien.

“Es difícil ser buen entrenador: a veces las papas salen ricas, se queman o se cuecen mal. Pero si a Chupete le dan todo lo que necesita, con un buen ayudante, le va a ir bien“, manifiesta.

La confianza en el trabajo de Suazo en San Luis

Cabrera, que trabaja en talleres deportivos hace 25 años en la Municipalidad de Quillota, sostiene que encuentra que Suazo es capaz y que no tiene vicios para desviarse hacia el mal camino.

“Chupete no es tonto, yo lo conozco bien desde que llegó acá. Primero que todo no es alcohólico, no toma el Chupete. Es tranquilo, suave y no toma, en ese sentido el hombre puede dar lo mejor”, asegura.

De todas maneras, entiende que dirigir a un elenco profesional no es sencillo. “Es difícil lo que le van a pasar, pero tiene que darse fuerza, estar metido en esto”, explica.

Espera que su carrera como futbolista le sirva para entrenar. “Ya conocemos que fue de los mejores cuando fue seleccionado. Todo eso que vivió debería entregárselo al equipo que va a dirigir ahora. Que le vaya bien, que tire para arriba, si no pasa ahora ese puente ahora no lo va a pasar nunca”, señala.

“Yo qué daría para que Chupete le vaya bien. Tendrá tiempo para todo, para practicar que hagan goles los delanteros. Le deseo lo mejor, es un buen niño el Chupete, es como un bebé”, cerró.

