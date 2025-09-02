La llave entre Chile y Luxemburgo en la Copa Davis tendrá dos bajas claves: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, quienes comunicaron sus ausencias a Nicolás Massú. Con esto, Cristian Garin y Tomás Barrios lideran el equipo nacional, que será completado por Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández.

Jarry explicó que el reciente nacimiento de su hija, quien llegó antes de lo esperado por la familia, lo hizo bajarse. “Tanto Laura como Celeste están bien. Mi corazón y mi cabeza están con mi familia”, informó.

Ahora, Tabilo también dio explicaciones. “Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones“, comentó Jano en sus redes sociales.

“Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó 1 mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cms que me tuvo 2 meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto“, relató.

Alejandro Tabilo explicó su ausencia en la Copa Davis: no está bien físicamente

Dos bajas de último minuto: Nicolás Massú cambia la lista de Chile para Copa Davis

Copa Davis: Tabilo rompe el silencio tras las críticas

“Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Winston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%”, comunicó.

“Muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hace semanas hablé con Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento“, añadió.

Tabilo: "Hablé con Massú y le expliqué mi situación"

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito”, dijo Alejandro Tabilo.

“Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera“, cerró.