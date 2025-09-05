Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

La sincera reacción de Massú por las ausencias de Jarry y Tabilo en la Copa Davis: “No nos podemos confiar”

El capitán del equipo chileno abordó las bajas de las dos principales raquetas nacionales y lanzó una advertencia.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Massú
© Getty ImagesNicolás Massú

Nicolás Massú enfrenta un nuevo desafío en la Copa Davis sin Nicolás Jarry ni Alejandro Tabilo, quienes se restaron del cruce del 13 y 14 de septiembre contra Luxemburgo. 

El capitán no ocultó que le habría gustado tener al plantel completo, pero dejó claro que sigue confiando en los jugadores disponibles.

“Tengo mucha motivación. Siempre acontecen situaciones. A uno le encantaría tener el equipo completo, pero podemos pelear de la mejor manera ese fin de semana”, dijo en conferencia de prensa.

“Uno debe estar atento a todas las situaciones que pueden pasar, confío plenamente en los jugadores que están”, agregó.

Mientras Nicolás Jarry ha cobrado más de $768 millones, esto asegura Tabilo en la temporada 2025

ver también

Mientras Nicolás Jarry ha cobrado más de $768 millones, esto asegura Tabilo en la temporada 2025

Luxemburgo, ¿rival fácil?

Massú también analizó al próximo rival. Si bien reconoció que Luxemburgo llega disminuido tras la baja de Chris Rodesch, pidió cautela absoluta.

Ellos tienen una baja importante y les va a afectar, pero independientemente de los jugadores que enfrentemos, no nos podemos confiar ni un segundo. Tenemos que ganar esta serie”, advirtió.

Publicidad

Massú entrega detalles del estado de Garin

El capitán entregó buenas noticias sobre Cristian Garin, quien se recupera de una fascitis plantar y es el tenista mejor rankeado entre los confirmados para la Davis.

“Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas”, aseguró.

Finalmente, Massú recordó que en el papel Chile aparece como favorito, pero prefirió no adelantarse a nada.

Publicidad

“En los papeles es un rival abordable, pero los partidos se ganan en la cancha. Es supuestamente accesible, pero como equipo y como entrenador hay que preparar la Davis como si enfrentáramos a los mejores del mundo”, remarcó.

Lee también
Hijo de goleador del mundo: Massú y su tapado en Copa Davis
Tenis

Hijo de goleador del mundo: Massú y su tapado en Copa Davis

Luxemburgo recibe pésima noticia a días del duelo con Chile en la Copa Davis
Tenis

Luxemburgo recibe pésima noticia a días del duelo con Chile en la Copa Davis

Massú lanza sus cartas: Las promesas que irrumpen en la Copa Davis
Tenis

Massú lanza sus cartas: Las promesas que irrumpen en la Copa Davis

El inesperado drama económico que se le viene a la U de Chile
Copa Sudamericana

El inesperado drama económico que se le viene a la U de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo