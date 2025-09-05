Nicolás Massú enfrenta un nuevo desafío en la Copa Davis sin Nicolás Jarry ni Alejandro Tabilo, quienes se restaron del cruce del 13 y 14 de septiembre contra Luxemburgo.

El capitán no ocultó que le habría gustado tener al plantel completo, pero dejó claro que sigue confiando en los jugadores disponibles.

“Tengo mucha motivación. Siempre acontecen situaciones. A uno le encantaría tener el equipo completo, pero podemos pelear de la mejor manera ese fin de semana”, dijo en conferencia de prensa.

“Uno debe estar atento a todas las situaciones que pueden pasar, confío plenamente en los jugadores que están”, agregó.

ver también Mientras Nicolás Jarry ha cobrado más de $768 millones, esto asegura Tabilo en la temporada 2025

Luxemburgo, ¿rival fácil?

Massú también analizó al próximo rival. Si bien reconoció que Luxemburgo llega disminuido tras la baja de Chris Rodesch, pidió cautela absoluta.

“Ellos tienen una baja importante y les va a afectar, pero independientemente de los jugadores que enfrentemos, no nos podemos confiar ni un segundo. Tenemos que ganar esta serie”, advirtió.

Publicidad

Publicidad

Massú entrega detalles del estado de Garin

El capitán entregó buenas noticias sobre Cristian Garin, quien se recupera de una fascitis plantar y es el tenista mejor rankeado entre los confirmados para la Davis.

“Se está sintiendo mejor, ya está entrenando. Estoy ayudándolo lo que puedo antes que empiecen oficialmente los entrenamientos. Estamos preparados y con ganas”, aseguró.

Finalmente, Massú recordó que en el papel Chile aparece como favorito, pero prefirió no adelantarse a nada.

Publicidad

Publicidad

“En los papeles es un rival abordable, pero los partidos se ganan en la cancha. Es supuestamente accesible, pero como equipo y como entrenador hay que preparar la Davis como si enfrentáramos a los mejores del mundo”, remarcó.