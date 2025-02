El deporte chileno se ha visto perjudicado por decisiones arbitrales en más de una ocasión. Ahora se suma a esa larga lista el robo de Carlos Ramos y compañía en la serie entre Bélgica y el equipo nacional por la Copa Davis.

El tenista belga Zizou Bergs agredió al chileno Cristian Garin con un golpe en el ojo derecho, por lo cual tendría que haber sido descalificado, sin embargo aquello no pasó y el derrotado fue el nacional por no haber vuelto a jugar tras el hecho.

Mucho se ha hablado de la situación, es más, todos los especialistas aseguran que el europeo tuvo que haber sido descalificado, situación que ni pensaron hacer los jueces del partido.

Cristian Garin se descarga contra Zizou Bergs

El principal y directo afecto fue Cristian Garin, quien este viernes conversó con radio Pauta sobre la agresión y declaró que deberían darle algo a Chile tras el suceso.

“Yo creo que nos merecemos algo, no sé qué, pero es una locura que la ITF no me haya preguntado cómo estoy“, dijo el Tanque en la citada emisora.

Luego, Garin se fue con todo contra Bergs, a quien tildó de “mala leche” por la situación en la que se vio involucrado.

Gago fue perjudicado en Bélgica.

“(Bergs) Estaba totalmente sobrerevolucionado, que en el choque, me pega en el ojo después de jugar tres horas a 170 pulsaciones y que te peguen en la cara (…) El acto se vio mala leche, porque es totalmente evitable. Estuve muy quemado, no entendía cómo se había dado todo, que él me había venido a pegar… fue muy raro”, contó el Tanque.

Cristian Garin tiene que olvidarse del hecho y volver a concentrarse en su carrera, con la gira de torneos sudamericanos en canchas de arcilla a la vuelta de la esquina.

