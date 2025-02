Hay una larga lista de robos en el deporte a nivel mundial y a ella se suma lo ocurrido este domingo en la ciudad belga de Hasselt, donde el equipo chileno de Copa Davis fue perjudicado en la serie ante Bélgica.

El tenista local Zizou Bergs le pegó en el ojo izquierdo al chileno Cristian Garin, mientras celebraba un punto, golpe que le impidió seguir jugando al nacional, por lo que terminó perdiendo el encuentro.

En una inexplicable decisión, el árbitro general portugués Carlos Ramos no quiso descalificar al belga, pese a lo evidente de la agresión contra el número 2 de Chile.

ver también “Sigo sin creer”: el fuerte descrgo de Cristian Garin tras agresión sufrida en Copa Davis

El nefasto descargo de Carlos Ramos

El polémico juez portugués no se apegó al reglamento y no descalificó a Zizou Bergs pese al golpe contra Cristian Garin, y luego de los graves hechos dio la cara.

Increíblemente, Ramos dijo que lo ocurrido en la serie entre Bélgica y Chile fue un “accidente”, por ello quería que Gago siguiera jugando el partido, pese a su mala condición tras el impacto.

Cristian Garin mostrándole el golpe recibido a Carlos Ramos. Foto: Imago

Publicidad

Publicidad

“Lo considero un desafortunado accidente, no vi ninguna intención de que se produjera esa agresión y no sucedió nada durante el partido que me llevara a pensar que eso había sido intencionado”, explicó.

Una vez más se produce una lamentable decisión contra un equipo sudamericano en la Copa Davis, ahora con Chile como afectado.