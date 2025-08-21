El sorteo del US Open dejó a los tenistas chilenos con rivales más que difíciles desde la primera ronda.
Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo ya conocen a quiénes deberán enfrentar, y los desafíos no serán nada sencillos.
Jarry frente a un rival en ascenso
Nicolás Jarry, número 103° del mundo, debutará contra Jakub Mensik, 16° del ranking ATP.
El checho es un jugador con buena racha y sin antecedentes previos contra el chileno.
Sin embargo, la diferencia de ranking es clara y el Príncipe deberá encontrar su mejor versión desde el primer punto para no verse superado.
Tabilo ante un gigante del circuito
Alejandro Tabilo, actual 126° del ATP, se medirá con nada menos que el número 3 del mundo, Alexander Zverev.
El alemán lo derrotó el año pasado en el Masters 1000 de Roma por 1-6, 7-6(4) y 6-2.
La historia no juega a favor del chileno, pero la motivación y la experiencia pueden ser factores clave en este esperado duelo.
¿Cuándo juegan?
El US Open comenzará oficialmente el 24 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre.
Los horarios exactos de los partidos de Jarry y Tabilo aún no se han confirmado.
Lo que sí se sabe es que se podrán seguir en toda Latinoamérica por ESPN y Disney+ Premium.