El sorteo del US Open dejó a los tenistas chilenos con rivales más que difíciles desde la primera ronda.

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo ya conocen a quiénes deberán enfrentar, y los desafíos no serán nada sencillos.

Jarry frente a un rival en ascenso

Nicolás Jarry, número 103° del mundo, debutará contra Jakub Mensik, 16° del ranking ATP.

El checho es un jugador con buena racha y sin antecedentes previos contra el chileno.

Sin embargo, la diferencia de ranking es clara y el Príncipe deberá encontrar su mejor versión desde el primer punto para no verse superado.

ver también Los impresionantes premios que aseguran Jarry y Tabilo en el cuadro principal del US Open

Tabilo ante un gigante del circuito

Alejandro Tabilo, actual 126° del ATP, se medirá con nada menos que el número 3 del mundo, Alexander Zverev.

El alemán lo derrotó el año pasado en el Masters 1000 de Roma por 1-6, 7-6(4) y 6-2.

La historia no juega a favor del chileno, pero la motivación y la experiencia pueden ser factores clave en este esperado duelo.

¿Cuándo juegan?

El US Open comenzará oficialmente el 24 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre.

Los horarios exactos de los partidos de Jarry y Tabilo aún no se han confirmado.

Lo que sí se sabe es que se podrán seguir en toda Latinoamérica por ESPN y Disney+ Premium.