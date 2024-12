River Plate consiguió una victoria por 4-0 ante Rosario Central, que le permitió clasificar a la Copa Libertadores. Claro que eso pasó en segundo plano por la emoción que se vivió en el Monumental de Núñez

Esto porque horas antes del encuentro, el DT Marcelo Gallardo sufrió la muerte de su padre Máximo. Hubo un minuto de silencio antes del partido que hizo llorar al entrenador argentino, que poco después recibió el afecto de un viejo conocido del fútbol chileno: Pablo Solari.

El Pibe marcó dos tantos en la goleada y fue a dedicarle al entrenador ese momento de alegría. “Está claro que era todo para él“, sostuvo de entrada.

“Siempre nos banca, está en todo y era un pequeño reconocimiento, para decirle que uno lamenta lo que pasa, eso le dije en el abrazo“, manifestó al final del partido.

El abrazo de Solari con Gallardo en el Monumental de Núñez

El cariño de Solari con Gallardo

Pablo Solari jugó por Colo Colo ante River Plate el 2022, momento en el que deslumbró al Muñeco, quien pidió su fichaje en el segundo semestre.

Eso no lo olvida el Pibe. “Él me trajo a este club tan lindo, que era mi sueño de chico. No debe haber sido fácil para él, es entendible y nosotros hacemos lo mínimo que se puede hacer”, manifestó por el cariño exhibido.

Sobre la campaña del 2024, Solari dijo que en River hay “mucha autocrítica, teníamos muchos objetivos y nos vamos con bronca por no cumplirlos”. De todas maneras, destaca que “en este club es obligación ir a la Copa, al menos eso lo cumplimos”.