Uno de los objetivos de la temporada de River Plate era alcanzar la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 30 de noviembre en su estadio, el Monumental de Buenos Aires. Pero el Millonario fue eliminado por Atlético Minero en semifinales.

Hoy, el torneo sigue siendo tema para Marcelo Gallardo, quien hizo un fuerte descargo contra la Conmebol por el castigo a River por el recibimiento de la hinchada contra Mineiro y, además, porque el escudo del club fue tapado en el estadio que hoy recibirá la gran final continental.

“Me enteré de que nos van a multar fuertemente por el tema del recibimiento. Las imágenes que estuvieron estos días promocionando lo que es Conmebol para el mundo eran del colorido y los recibimientos que hubo en cancha nuestra, la de Racing, Peñarol, Atlético Mineiro“, disparó.

“El colorido, algo enaltecido por todo el mundo, cómo la gente vive el fútbol acá, la pasión del hincha, fue mostrado. Sin embargo, te van a multar por eso”, lamentó el DT de River. “Conmebol tiene sus cosas, algunas no comparto. Me pides una opinión y te la doy, nunca me escondo. Nunca le sacó el traste a la jeringa, por no decir el culo”, agregó, molesto, Gallardo.

La molestia de Marcelo Gallardo con la Conmebol

Sobre la decisión de Conmebol de tapar el escudo de River para recibir la final de la Copa Libertadores en el Monumental, Marcelo Gallardo comentó: “Que prestes el estadio está todo bien, pero que te escondan el escudo es un montón, por algo lo habrán hecho…”.

Luego, hasta le pegó a la dirigencia del Millonario. “Quizás nosotros tuvimos a nivel interno que revisar algunas de esas cosas, por qué accedimos a eso”, disparó.