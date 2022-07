Diego Buonanotte dejó Universidad Católica , pero no solo por no tener espacio en el equipo. Una pelea a gritos con Ariel Holan sentenció su salida.

Universidad Católica ha tenido un mercado de pases de invierno más que intenso y que este martes sumó un nuevo movimiento. Diego Buonanotte pone fin a su aventura por los Cruzados y deja el equipo de Ariel Holan para ir al Sporting Cristal de Perú.

El Enano había sido una de las figuras de las temporadas pasadas, pero poco a poco fue perdiendo más terreno dentro del equipo. Opciones para partir antes tuvo, pero no fue hasta ahora que se concretó su adiós.

Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que Diego Buonanotte dio sus últimas palabras. Visiblemente emocionado y hasta con lágrimas, el argentino se despidió de la que fue su casa en los últimos seis años.

Las cosas parecían sellarse de la manera más amistosa posible, pero durante la noche de esta jornada, una información llega a sacudir las cosas. Un fuerte cruce con Ariel Holan habría gatillado la salida del Enano, el que terminó en gritos y que por poco no pasó a mayores.

Diego Buonanotte y Ariel Holan protagonizaron una fuerte pelea en Universidad Católica

Diego Buonanotte no seguirá en Universidad Católica tras concretarse su salida al Sporting Cristal. Pero su adiós a San Carlos de Apoquindo también tenía escondida una fuerte discusión con Ariel Holan, la que terminó a los gritos.

De acuerdo a lo señalado por TNT Sports, en uno de los entrenamientos el Enano no hizo caso a las instrucciones del técnico. "Juguemos simple", comenzó diciendo en Su primera advertencia del DT, la que no fue escuchada. "Estamos hablando de jugar simple, Diego", agregó.

Diego Buonanotte siguió sin tomar en cuenta lo que le pedía Ariel Holan, quien repitió su reto. Pero fue ahí cuando el argentino le respondió hasta levantando los brazos, lo que no le gustó nada al técnico. "Cerrá el orto, Diego, no me discutas más", le gritó.

Tras la práctica, ambos se fueron a las oficinas de San Carlos de Apoquindo para conversar y solucionar el problema. Sin embargo, eso estuvo lejos de ocurrir y los ánimos se caldearon aún más, sellando el quiebre. La situación derivó en que el Enano llegara tarde en otro entrenamiento, lo que sepultó su continuidad.

Diego Buonanotte escuchó ofertas para partir y finalmente selló su salida de Universidad Católica. La polémica también se va con él, pero de seguro quedará mucho más por conocer al respecto.