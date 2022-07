Universidad Católica sigue haciendo noticia en este mercado de fichajes. Luego de asegurar las incorporaciones de Daniel González, Mauricio Isla y César Pinares, además abrochar la estadía de Matías Dituro, los cruzados también oficializaron una salida: la de Diego Buonanotte.

Luego de obtener nueve títulos, el atacante dejará San Carlos de Apoquindo con destino al fútbol peruano. El gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, manifestó que "lamentablemente la continuidad que todo jugador quiere no estaba en estos últimos tiempos".

En una conferencia de prensa, Buonanotte entregó una despedida, entre lágrimas, en la que expresó su cariño por el club. "Siempre es difícil decir adiós, sobre todo después de vestir por seis años y con mucho orgullo de la que siempre será mi querida Universidad Católica. Entregué lo mejor de mí desde el primer día que llegué y eso se lo debo especialmente al apoyo y cariño que recibí de los cruzados y cruzadas, a quienes llevaré siempre en el corazón", comenzó diciendo.

"Mi familia y yo los sentimos muy cerca, me hicieron sentir siempre como en casa, en cada partido, toque de balón, asistencia, gol y las nueves vueltas olímpicas que pudimos dar. Siempre sentí cariño y cercanía, hicimos historia juntos y eso no lo olvidaré. Toca lo más difícil: la despedida, prepararse para una nueva etapa. Quiero agradecer a todo el pueblo chileno, me enseñaron que no importan los colores, cada uno siempre me trató con un enorme respeto y cariño. Por último, gracias a la enorme hinchada cruzada, a mis compañeros, directores técnicos, directiva, empleados del club por el tiempo compartido y todo lo vivido", sentenció el jugador.

Por su parte, Buljubasich manifestó que "no es un momento fácil para nadie, sabemos lo que Diego y su familia quiere al club, los lindos y grandes momentos que vivió y entregó al club, con goles, jugadas y momentos. Siempre es difícil decir adiós. Entendemos que esto es fútbol y a veces el jugador de fútbol quiere jugar. Lamentablemente esa continuidad que todo jugador quiere no estaba en estos últimos tiempos".

Así, Buonanotte alista su partida de Chile a Sporting Cristal, donde ya le dieron la bienvenida. "Diego arribará en los próximos días a nuestro país para rendir los exámenes médicos, culminar los trámites respectivos y oficializar su incorporación al club para esta y la siguiente temporada (hasta diciembre de 2023)", escribieron desde el elenco peruano.